3月31日一分鐘強弱勢股

3月31日一分鐘強勢股

公司

漲幅%

強勢原因

遠雄

(5522)

9.99

罕見實施庫藏股，加上殖利率誘人，激勵股價跳空大漲

王品

(2727)

9.98

股東會紀念品打出「零股也能賺2200元禮券」消息吸睛

味全

(1201)

9.92

去年獲利創9年來新高；股價早盤直攻漲停、收復月線

聯華

(1229)

9.88

封城掀民生囤貨，帶旺食品族群，且4月後漲相佳吸引買盤

瑞昱

(2379)

9.8

三大產品做後盾，股價持穩200元大關；投信近日連站買方

技嘉

(2376)

8.86

歐系外資上修今明年EPS，並上調評等與目標價，股價勁揚

寶齡富錦

(1760)

8.79

加入中研院快篩試劑國家隊，股價連日攀升、昨攻克月線

泰山

(1218)

8.73

母憑子貴、轉投資獲利貢獻，去年獲利創高，擬配息0.9元

友訊

(2332)

6.85

外資連日多站買方，股價早盤價量齊揚彈升、站穩月線

宜鼎

(5289)

6.57

資料中心需求增加，記憶體供應鏈不看淡；殖利率約5％

製表：方歆婷

3月31日一分鐘弱勢股

公司

跌幅%

弱勢原因

倉和

(6538)

 9.98

雖登太陽能EPS王，但近日多遭法人棄守；季線得而復失

裕隆

(2201)

 9.82

去年大虧244億元，擬辦減資36.4％彌補虧損，賣壓出籠

台耀

(4746)

 5.79

投信３月下旬多站賣方；不分派股利；股價逢月、季線壓力

熱映

(3373)

 5.09

股價持續高檔震盪，惟獲利賣盤小幅調節；黑Ｋ破５日線

信驊

(5274)

 5.02

投信近一周多站賣方，股價漲多回檔；黑Ｋ棒破各短均線

開發金

(2883)

 4.13

外資日前轉賣、力道不小；股價破５日線向10日線求支撐

豐泰

(9910)

 4.06

外資自3月起連續站賣方；印度廠因當地鎖國21天而停工

中壽

(2823)

 3.99

降息潮來襲，壽險業遭殃；三大法人自3月起大舉拋售持股

祥碩

(5269)

 3.99

獲利了結賣壓出籠，股價拉回，拉出長黑K，惟季線有撐

智伸科

(4551)

 3.95

遭列警示股；日前三大法人出現轉賣跡象；股價月線有壓

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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