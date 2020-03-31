3月31日一分鐘強弱勢股
3月31日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅%
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強勢原因
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遠雄
(5522)
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9.99
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罕見實施庫藏股，加上殖利率誘人，激勵股價跳空大漲
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王品
(2727)
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9.98
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股東會紀念品打出「零股也能賺2200元禮券」消息吸睛
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味全
(1201)
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9.92
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去年獲利創9年來新高；股價早盤直攻漲停、收復月線
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聯華
(1229)
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9.88
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封城掀民生囤貨，帶旺食品族群，且4月後漲相佳吸引買盤
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瑞昱
(2379)
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9.8
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三大產品做後盾，股價持穩200元大關；投信近日連站買方
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技嘉
(2376)
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8.86
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歐系外資上修今明年EPS，並上調評等與目標價，股價勁揚
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寶齡富錦
(1760)
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8.79
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加入中研院快篩試劑國家隊，股價連日攀升、昨攻克月線
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泰山
(1218)
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8.73
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母憑子貴、轉投資獲利貢獻，去年獲利創高，擬配息0.9元
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友訊
(2332)
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6.85
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外資連日多站買方，股價早盤價量齊揚彈升、站穩月線
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宜鼎
(5289)
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6.57
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資料中心需求增加，記憶體供應鏈不看淡；殖利率約5％
製表：方歆婷
3月31日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅%
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弱勢原因
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倉和
(6538)
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9.98
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雖登太陽能EPS王，但近日多遭法人棄守；季線得而復失
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裕隆
(2201)
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9.82
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去年大虧244億元，擬辦減資36.4％彌補虧損，賣壓出籠
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台耀
(4746)
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5.79
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投信３月下旬多站賣方；不分派股利；股價逢月、季線壓力
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熱映
(3373)
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5.09
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股價持續高檔震盪，惟獲利賣盤小幅調節；黑Ｋ破５日線
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信驊
(5274)
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5.02
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投信近一周多站賣方，股價漲多回檔；黑Ｋ棒破各短均線
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開發金
(2883)
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4.13
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外資日前轉賣、力道不小；股價破５日線向10日線求支撐
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豐泰
(9910)
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4.06
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外資自3月起連續站賣方；印度廠因當地鎖國21天而停工
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中壽
(2823)
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3.99
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降息潮來襲，壽險業遭殃；三大法人自3月起大舉拋售持股
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祥碩
(5269)
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3.99
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獲利了結賣壓出籠，股價拉回，拉出長黑K，惟季線有撐
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智伸科
(4551)
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3.95
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遭列警示股；日前三大法人出現轉賣跡象；股價月線有壓
製表：方歆婷
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