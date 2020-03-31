今日焦點股 重點摘要

今（3/31）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）投報率35倍的誘惑！餐飲龍頭王品今年股東會贈品大手筆發出2200元餐飲禮券，而且「1股都能領」，超級划算。由於今天是最後買進日，王品股價開盤不到10分鐘就漲停，以漲停價63.9元來算，等於花64元賺2200元，見證散戶們的力量大。

王品昨日股價收在58.1元，乖乖買一張就要5萬8千元，不過這回「零股都能領」，等於花不到百元就能賺2200元，堪稱近期觀光股最振奮人心的消息，網路上近期口耳相傳，更成為實際買盤敲進，更讓王品股價成為今天觀光類股中的強中之強，直接亮燈漲停。

以王品股東人數共約2.2萬人計算，此次發出的餐飲禮券價值逼近5000萬元，讓人相當有感，因為今天是最後買進日，股民更是直接把王品「拉上漲停」。

新冠肺炎重挫餐飲產業，不過王品倒是不寒酸，相較於去年股東會紀念品為500元現金抵用券，今年「翻倍再翻倍」，發出2200元餐飲禮券中，200元不限品牌，另外2000元則會設定品牌使用門檻，讓王品股東都能開心進旗下餐廳用餐。

不過王品提醒，不滿1000股的零股股東，必須「電子投票」或「親自出席」才能領取。

券商主管表示，新冠肺炎重挫內需，餐廳裡現在人都少了，王品「逆向操作」吸引廣大股東進場消費，雖然2200元看起來很多，但如果人願意進場消費，比苦等不到客人來得實際許多，這招「放小利釣大魚」的作法，值得同業們學一學。（中時 黃琮淵）

（2）美股3大指數同步大漲超過3%，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.94%，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣274元，漲幅約2.43%，市值回升至7兆元之上。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，外資對台積電營運前景看法趨於分歧，有外資憂心蘋果（Apple）5G iPhone出貨恐因疫情延遲，將連帶影響台積電5奈米製程表現。

另外，市場頻傳美國有意擴大限制出貨華為，憂心台積電營運恐遭受影響。不過有外資認為，台積電製程技術仍居領先地位，營運表現將維持穩健。

隨著台股指數早盤大漲160點，台積電今天股價同步走高，早盤股價一度達274元，漲6.5元，漲幅2.43%，單日市值增加1685億元，攀高至7.1兆元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：ADR 30日上漲1.94%，早盤股價一度彈升至274元。

2.中鴻(2014)：外資連3日回補買超計3447張，早盤趁勢彈升逾2%，拿回5日線。

3.東陽(1319)：去年獲利逆勢增至EPS 3.36元，早盤股價一度漲近7%，再攻克月線。

4.和泰車(2207)：股價遭警示，公布2月EPS 1.26元，今早股價突破月線，一度飆上507元。

5.廣華-KY(1338)：擬配息3.5元、持平107年，早盤股價一度漲逾6.5%。

6.嘉澤(3533)：108年稅後純益20.76億元，創新高，擬配息10.5元，反彈之路續行，向300元靠攏。

7.興能高(6558)：Q2訂單正向，股價呈現Ｖ型走勢，繼續向上走高，早盤漲幅4%。

8.味全(1201)：去年獲利創九年新高，直攻漲停板。

9.臻鼎-KY(4958)：去年營收、毛利率雙創新高，今早在92元高檔震盪，奮力對抗外資、投信賣超。

10.華泰(2329)：轉型成功，去年獲利近4年高點，睽違19年再配息，早盤強漲近5%。

11.譜瑞-KY(4966)：PCIe Gen4商機熱，加上季底作帳題材，股價續上揚近3%。

12.王品(2727)：股東會逆勢加碼，1股能領2200元禮券，今最後買進日推升股價，晨盤跳空漲停。

13.亞航(2630)：擬派利1元，不畏外資連2日賣超，早盤續衝漲逾7.5%，連3日上攻。

14.仁寶(2324)：遠距辦公、教學需求升溫，NB出貨Q2樂觀；三大法人連5日買超。早盤跳空上漲近3%，站上所有短均。

15.技嘉(2376)：歐系外資上調評等、目標價，亦調升今明年EPS，帶動早盤勁揚約5%。

16.潤泰新(9945)：去年EPS9.35元，擬派利6元，早盤帶量上攻，漲停鎖死。

17.三商壽(2867)：去年淨值、獲利寫新高、EPS2.29元，外資連4日買超，早盤放量漲逾2%，領漲金融股。

18.寶齡富錦(1760)：加入中研院快篩試劑國家隊，帶動股價連兩日觸頂，今攻克月線。

19.玉晶光(3406)：去年每股大賺24.79元、擬息配9元，今跳空開漲3%後遭賣單調節，漲幅收斂至1.5%。

20.研勤(3632)：Face8台灣臉霸增添體溫監測模組，可秒篩發燒者，激勵股價連拉2根漲停。

21.誠美材(4960)：低接買盤進場承接，連兩日亮燈漲停，攻克月線。

22.益安(6499)：庫藏股奏效，今跳空漲停鎖住，進逼月線。

23.雃博(4106)：去年每股盈餘0.87元，早盤放量勁揚5%，站穩各短均線之上 。

24.友訊(2332)：獲外資連四買，早盤價量齊揚彈升5%，站穩月線。

（4）鴻海去年全年稅後淨利新台幣1153.08億元，每股稅後純益8.32元。鴻海今天早盤股價走堅，最高來到70.5元，小漲0.71%，市值來到9773.4億元。

鴻海去年稅後淨利1153.08億元，較前年減少10.65%，去年淨利率2.15%，前年2.44%，去年每股稅後純益8.32元，較前年EPS 8.03元略佳。法人指出，主要是去年全年鴻海有減資2成效應。

其中去年第4季鴻海稅後淨利477.65億元，較去年第3季成長55.77%，比前年同期減少23.17%，去年第4季淨利率2.74%，去年第3季2.21%，前年同期3.46%，鴻海去年第4季每股稅後純益3.45元，優於去年第3季EPS 2.21元，但較前年同期EPS 4.06元略低。

展望今年第1季營運表現，鴻海先前法說會指出，第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

鴻海表示，今年第1季業績表現可能如同往年的第2季，今年第2季表現可能像是往年的第1季。第2季預期有第1季訂單遞延的作用。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。

展望上半年，鴻海目標今年上半年業績較往年同期持平。觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。（中央社）

（5）裕隆去年度虧損新台幣244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，實收資本額降幅約36.4%。裕隆今天恢復交易，股價開盤跳空跌停至14.7元，而後來到14.85元。

裕隆30日董事會通過2019年財報虧損達244.65億元，每股虧損15.55元。董事會決議通過以特別盈餘公積與減資彌補虧損案，減資後實收資本額降至100億元。

裕隆集團在董事長嚴陳莉蓮接掌後，大刀闊斧進行一連串的整頓改革，積極整頓各子公司財務，持續認列包括東風裕隆、台灣納智捷、華創車電資產減損，並提列新店舊廠區裕隆城開發設計變更損失，以致全年虧損擴大，為健全財務結構，董事會決議瘦身強健體質。（中央社）