就算有股災！散戶長抱這幾檔也睡得著

台北股市這兩周(3/16-3/27)走勢震盪相當激烈，前一周受到歐美新冠疫情擴大，指數從萬點一路下殺到8523猶如自由落體，但反彈過程也相當快速，到3/26為止，也從波段低點8523反彈超過1200點。在股市跌深之後，反彈本來就可以預期，畢竟融資餘額已經相當慘烈地降到903億的歷史新低，籌碼浮額已然清除，因此第一波從8523反彈至9900之上是架構在籌碼乾淨的快速反彈。

然而台股若要有第二波往上，首先要觀察美股變化，基本上道瓊指數日線拉出連三紅，慣性已有改變，雖然仍有疫情利空頻傳，但只要21000不再跌破，美股最差就可以用以盤代跌的方式拉長戰線，如此一來，對於台股就不會有太大扣分。

但台股繼續往上空間還有多大？其中3/13爆出3036億大量的指數位置，大約在9900-10100將是第一道考驗，因為籌碼已經很安定，不排除可以用驚驚漲方式，慢慢地越過這重障礙，當然這種方式最忌爆出大量，觀察若有爆出2500億以上大量，就必須留意反彈是否結束。

再來就是月線位置，目前大約在10200，而3/12缺口位置為10359，10200-10359視為上方第二道關卡，要挑戰10359並非不可能，但須視美國疫情必須和緩配合，且跟台股連結最深的費城半導體指數要站上1600之上。

因此在這樣的環境當中，投資人可以分別利用短線或長線的心態做操作，若短線來說，目前大陸新冠肺炎影響程度已經降低，且湖北的封城已解禁，這段期間工信部不斷地在布建5G基地台，在全球面臨經濟可能衰退的過程，5G基礎建設是解圍的一道良方，因此如5G散熱相關的超眾、泰碩、雙鴻以及PCB相關聯茂、台光電、金像電、定穎等就值得留意。

特別是聯茂在全球5大基地台布建系統廠中，聯茂就至少通過四家以上的認證，也是大陸5G基地台系統主要供應商華為的供應商。另外金像電公布去年Q4毛利歷史新高，獲利0.6元創5年單季新高。

而長線操作者，其實可以留意電子大型績優股的機會，如台積電今年仍可獲利15元以上，以目前280元左右價位，每年可以領10元股息來看，殖利率超過3.5%絕對比定存好，一旦半導體景氣往上，台積電將是兼具賺股息及資本利得的好標的。

(本文作者為摩爾證券投顧分析師張嘉軒)

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（中時電子報 吳美觀 ）