3月30日一分鐘強弱勢股

3月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

誠美材

(4960)

10.00

去年EPS -1.03元，轉型聚焦車載、手機、OLED

尚茂

(8291)

10.00

彌補虧損5.62億，為改善財務結構，減資50%彌補虧損

寶齡富錦

(1760)

10.00

寶齡富錦率先公布加入中研院快篩試劑國家隊評選計畫

三洋紡

(1472)

9.99

投入每月至少50萬片、生產可預防病毒飛沫的布口罩

研勤

(3632)

9.98

人臉辨識引擎「Face8台灣臉霸」加入體溫監測模組

嘉威

(3557)

9.98

收購家居事業所帶動營收綜效顯現，去年虧轉盈，今年看俏

興能高

(6558)

9.94

為鋰高分子電池廠，復工率拉高，3月營收將較2月高

仲琦

(2419)

9.91

3月中旬起復工率達8成，二季出貨可望逐季攀高

強生

(4747)

9.91

HCQ製劑廠成當紅炸子雞，股價大漲改寫逾10年高價

華擎

(3515)

9.87

3月以來復工率逐漸改善，首季訂單預計將遞延至第二季

製表：王淑以

3月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

世紀

(5314)

9.83

世紀去年EPS -3.3元，擬不分派股利，股價跌停

三發地產

(9946)

9.36

證交所依違反上市公司規定、內控缺失，已列為全額交割股

勝昱

(4304)

9.28

勝昱母公司台中建商國瑞開發建設24日遭退票，股價受壓

慶豐富

(9935)

5.65

股票遭警示，1月淨損0.1億，EPS-0.06元

十銓

(4967)

5.47

十銓去年每股賺0.11元，擬配息1元，惟股價走低

威剛

(3260)

5.27

去年Q4轉虧，全年每股淨利2.04元，配1.4元股息

智崴

(5263)

5.12

新冠病毒肺炎疫情在全球各國仍屬嚴峻，衝擊遊樂園營運

華孚

(6235)

5.04

去年稅後淨損5.04億元，每股稅後虧損3元，股價重挫

辣椒

(4946)

4.99

遊戲上市不如預期，辣椒去年每股虧損7.11元

億豐

(8464)

4.90

美國德州廠將停工一周，佛州轉運點，則停止上班二周

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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