3月30日一分鐘強弱勢股
3月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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誠美材
(4960)
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10.00
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去年EPS -1.03元，轉型聚焦車載、手機、OLED
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尚茂
(8291)
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10.00
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彌補虧損5.62億，為改善財務結構，減資50%彌補虧損
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寶齡富錦
(1760)
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10.00
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寶齡富錦率先公布加入中研院快篩試劑國家隊評選計畫
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三洋紡
(1472)
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9.99
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投入每月至少50萬片、生產可預防病毒飛沫的布口罩
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研勤
(3632)
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9.98
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人臉辨識引擎「Face8台灣臉霸」加入體溫監測模組
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嘉威
(3557)
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9.98
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收購家居事業所帶動營收綜效顯現，去年虧轉盈，今年看俏
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興能高
(6558)
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9.94
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為鋰高分子電池廠，復工率拉高，3月營收將較2月高
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仲琦
(2419)
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9.91
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3月中旬起復工率達8成，二季出貨可望逐季攀高
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強生
(4747)
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9.91
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HCQ製劑廠成當紅炸子雞，股價大漲改寫逾10年高價
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華擎
(3515)
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9.87
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3月以來復工率逐漸改善，首季訂單預計將遞延至第二季
製表：王淑以
3月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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世紀
(5314)
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9.83
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世紀去年EPS -3.3元，擬不分派股利，股價跌停
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三發地產
(9946)
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9.36
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證交所依違反上市公司規定、內控缺失，已列為全額交割股
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勝昱
(4304)
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9.28
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勝昱母公司台中建商國瑞開發建設24日遭退票，股價受壓
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慶豐富
(9935)
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5.65
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股票遭警示，1月淨損0.1億，EPS-0.06元
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十銓
(4967)
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5.47
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十銓去年每股賺0.11元，擬配息1元，惟股價走低
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威剛
(3260)
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5.27
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去年Q4轉虧，全年每股淨利2.04元，配1.4元股息
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智崴
(5263)
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5.12
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新冠病毒肺炎疫情在全球各國仍屬嚴峻，衝擊遊樂園營運
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華孚
(6235)
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5.04
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去年稅後淨損5.04億元，每股稅後虧損3元，股價重挫
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辣椒
(4946)
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4.99
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遊戲上市不如預期，辣椒去年每股虧損7.11元
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億豐
(8464)
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4.90
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美國德州廠將停工一周，佛州轉運點，則停止上班二周
製表：王淑以
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