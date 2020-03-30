鴻海去年每股稅後盈餘8.32元 表現中立

鴻海（2317）30日召開董事會，決議於6月23日於其位於土城工業區自由街2號的總部召開股東會外，也順帶公布去年財報，經結算，去年營收為5兆3428.1億元，營業毛利為3158.68億元，營業利益為1148.96億元，本期淨利為1321.85億元，淨利（損）歸屬於母公司業主為1153.08億元，每股稅後盈餘8.32元，正好落在法人預估的8.3至8.5元中間，表現算是中立。



年報申報進入倒數計時，由於鴻海旗下的鴻騰和富智康上週已相繼公布去年財報，市場預料鴻海在30日公布財報的機會很大，果不其然鴻海30日下午就公告去年獲利，每股稅後盈餘8.32元，等於連續6年每股獲利都站穩8元大關。



雖然市場對鴻海去年財報預估持中立看法，但因鴻海首季看法偏悲觀，致年報揭露前的鴻海股價走勢相對疲弱，鴻海30日股價再度回測70元支撐，尾盤帶量力守下，勉力收在70元，小跌0.1元。



展望首季表現，由於日前鴻海才剛在法說會中釋出四大產品線的展望，似乎都不太樂觀，其中第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品三大產品線的業績表現年減和季減幅度都將達到15％以上，僅元件和其他產品表現稍佳，但季減幅度仍維持在逾15％，僅年減幅度略收歛，但仍達到一成以上，法人甚至悲觀預估，鴻海今年首季營收恐跌破兆元關卡，季減幅度逾四成，在首季看淡，第二季前景又不明下，上周五三大法人趕在年報出爐前，全數轉賣，27日合計賣超1.1萬張，鴻海70元整數關卡保衛戰會否出現延長賽，有待觀察。