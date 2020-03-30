疫情未達高峰 法人：留意防疫宅經濟概念股

全球股市受到疫情衝擊影響擴大，法人表示，目前疫情尚未見到高峰，投資人應提高風險意識，現階段可留意宅經濟及防疫概念股。

國泰投顧觀察，新冠肺炎疫情持續於美歐蔓延，為全球景氣帶來逆風，加上石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯未能達成減產協議，油價重挫令金融市場恐慌，投資人拋售手中資產變現，導致股市、高收益債、新興市場債、黃金等所有資產均呈現大幅下跌。

法人表示，新冠肺炎自中國向境外延燒，影響所及從供應端的世界工廠中國，擴散到需求端的歐美市場，為全球經濟帶來嚴重殺傷力，美國多家企業發布獲利預警。

富邦證券表示，隨著疫情惡化，工廠被迫停工及民眾消費意願降低，已有越來越多美國企業發布警告，疫情恐將衝擊獲利，也很難預測將來獲利。

近來提出預警的企業包括聯合航空控股、萬事達卡、可口可樂、蘋果及微軟等。一旦疫情持續擴大，可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等供應鏈斷鏈危機。

富邦證券表示，此次疫情影響已造成股市陷入熊市，雖然近期股市出現反彈，但後續走勢仍需觀察疫情發展、油價續跌對市場的影響，以及金融機構對相關產業的曝險程度、是否出現企業違約、重點公司評等下調、垃圾債券基金停損，都可能加大市場波動和流動性緊張。

富邦證券認為，考量到目前仍未見到疫情高峰，在操作上可考慮避開航空、郵輪、飯店、遊樂園等類股，而電商、物流、線上影視及遊戲類股有望延續相對抗跌的走勢，疫苗及防護用品類股未來仍有機會隨著疫情惡化或個別公司疫苗臨床試驗消息而有所表現。

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