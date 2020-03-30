台股35檔漲勢不停歇 強攻月線

台股今（30日）加權股價指數收盤報9,629.43點，跌69.49點，跌幅0.71％，成交量為1,262.32億元。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅超過5％漲幅有35檔，前10名為寶 齡 (1760)誠美材 (4960)三洋紡 (1472) 嘉 威 (3557)興能高 (6558)同 泰 (3321)仲 琦 (2419)龍燈-KY (4141)圓 展 (3669) 麗 正 (2302)

上櫃有36檔股票超過5％漲幅，其中前10名為淳 紳 (4529)尚 茂 (8291)研 勤 (3632)鈦 昇 (8027)燦星旅 (2719)馬光-KY (4139) 強 生 (4747)合 世 (1781)晶 悅 (2718)廣 穎 (4973)

上市有8檔超過5％跌幅，跌幅前10名為三發地產 (9946)怡 華 (1456)隴 華 (2424)慶豐富 (9935)十 銓 (4967)科 風 (3043) 東 訊 (2321)華 孚 (6235)高 林 (2906)億 豐 (8464)

今日上櫃股票24檔大跌5％以上，其中前10檔為世 紀 (5314)恩得利 (1333)風 青 (2061)綠河-KY (8444)百 徽 (6259)鼎創達 (5304) 新零售 (3085)元 隆 (6287)永利聯合 (8080)藥華藥 (6446)

上市成交量前10名個股為金像電 (2368)群 創 (3481)友 達 (2409) 宏 碁 (2353)中信金 (2891)台積電 (2330) 玉山金 (2884)新光金 (2888)旺 宏 (2337)聯 電 (2303)

上櫃成交量前10名個股為威 剛 (3260) 世 界 (5347)原 相 (3227) 中美晶 (5483)穩 懋 (3105)新鉅科 (3630) 元 太 (8069)宏捷科 (8086)健 亞 (4130)雙 鴻 (3324)

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