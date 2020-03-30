台股35檔漲勢不停歇 強攻月線

圖／本報資料照

台股今（30日）加權股價指數收盤報9,629.43點，跌69.49點，跌幅0.71％，成交量為1,262.32億元。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅超過5％漲幅有35檔，前10名為寶　齡 (1760)誠美材 (4960)三洋紡 (1472) 嘉　威 (3557)興能高 (6558)同　泰 (3321)仲　琦 (2419)龍燈-KY (4141)圓　展 (3669) 麗　正 (2302)

上櫃有36檔股票超過5％漲幅，其中前10名為淳　紳 (4529)尚　茂 (8291)研　勤 (3632)鈦　昇 (8027)燦星旅 (2719)馬光-KY (4139) 強　生 (4747)合　世 (1781)晶　悅 (2718)廣　穎 (4973)

上市有8檔超過5％跌幅，跌幅前10名為三發地產 (9946)怡　華 (1456)隴　華 (2424)慶豐富 (9935)十　銓 (4967)科　風 (3043) 東　訊 (2321)華　孚 (6235)高　林 (2906)億　豐 (8464)

今日上櫃股票24檔大跌5％以上，其中前10檔為世　紀 (5314)恩得利 (1333)風　青 (2061)綠河-KY (8444)百　徽 (6259)鼎創達 (5304) 新零售 (3085)元　隆 (6287)永利聯合 (8080)藥華藥 (6446)

上市成交量前10名個股為金像電 (2368)群　創 (3481)友　達 (2409) 宏　碁 (2353)中信金 (2891)台積電 (2330) 玉山金 (2884)新光金 (2888)旺　宏 (2337)聯　電 (2303)

上櫃成交量前10名個股為威　剛 (3260) 世　界 (5347)原　相 (3227) 中美晶 (5483)穩　懋 (3105)新鉅科 (3630) 元　太 (8069)宏捷科 (8086)健　亞 (4130)雙　鴻 (3324)

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