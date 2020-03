上市、櫃企業營運快報

今(3/30)日上市、櫃企業營運快報如下:

1.國際廢鋼原料價格持續回檔,鋼筋大廠豐興(2015)上周六提前調降國內廢鋼收購價每公噸300元,本周廢鋼收購價則為平盤,鋼筋本周跟進降價,本周降鋼筋每公噸500元,來到今年低檔價位。

受到新冠肺炎疫情擴大影響全球經濟及需求,國際原料行情不佳,日本2H廢鋼報價每公噸下跌10美元至220美元,美國貨櫃廢鋼每公噸報價下跌13美元至207美元,澳洲鐵礦砂由每公噸86.55美元下跌至85.9美元。

2.甫於2019年底開放預購的全新福特進口性能鋼砲Focus ST,預售期間接獲超過300張訂單,為歷代Focus ST車型之冠,福特六和汽車30日公布Focus ST正式售價136.8萬元,並從即日起上市。

3.車聯網概念股威潤(6465)今(30)日宣佈,旗下自有品牌產品「ATrack AK11 4G LTE旗艦版衛星定位監控器」繼榮獲COMPUTEX Best Choice Award及2020台灣精品獎後,再度以卓越精湛的研發設計,入圍2020年TU-Automotive Awards年度最佳車隊產品及服務(Fleet Product/Service of the Year)的決選名單。

4.化妝品製造廠太和-KY(4136)以每股25元辦理400萬股現金增資,共募集資金共1億元已順利完成。太和上海廠已在2月10日恢復運作,目前復工率滿足訂單需求。

公司表示,大陸本土化妝品牌客戶已陸續在3月中正式復工營運,復工後不僅未取消訂單,更增加拉貨速度,太和-KY已依照生產車間人員逐漸導入生產安排出貨來滿足大客戶追量需求,可見消費者對美妝的需求依然存在,對今年整體營運有信心交出亮麗的成績單。

5.基石藥業(香港聯交所代碼:2616)宣佈,已向臺灣食藥署(TFDA)遞交胃腸道基質瘤(GIST)精准靶向藥物Avapritinib的上市申請,該藥物已獲TFDA新藥優先審查資格認定,也是基石藥業在台灣遞交上市申請的第二款治療癌症的精準靶向新藥。

6.密室逃脫遊戲走向VR(虛擬實境)化!宏達電(2498)今(30)日最新宣布,旗下VIVELAND團隊取得ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲《賽博叛客》(Cyberpunk),及後續VR密室逃脫遊戲作品的亞洲區獨家代理權,此款最多可6人連線的遊戲,已於台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台同步上線。

7.新冠肺炎疫情延燒,群眾集體焦慮成了世界的主基調。《遠見》最新調查發現,逾四成民眾經常感到孤寂,對比2014年「精神健康基金會」的調查結果,驟增12個百分點;30歲以下年輕人更是高風險族群,逾六成有濃厚的孤寂感。

8.國立交通大學30日宣布,為提升台灣半導體人才質量,吸引更多優秀學生加入半導體產業,交通大學與台積電攜手合作,同時推出「半導體─元件/整合」及「半導體─製程/模組」兩大學程,以培育具有製程實作及就業競爭力的產業專才。

在學期間除了有機會參與「實習DNA積因計畫」提早進入台積電實習,探索半導體的未知領域,更讓學生於畢業時能具備扎實的專業知識,畢業後保證面試機會,成為學生投入半導體產業的直通車。

9.去年不鏽鋼市況平淡,不鏽鋼管大廠允強(2034)2019年業績下滑,每股盈餘1.53元,仍擬大方配發每股現金股利1.5元。