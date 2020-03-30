今日焦點股 重點摘要

今(3/30)日熱門焦點股如下：

（1）桃園老牌飯店業者晶悅（2718）因新冠肺炎疫情衝擊營運，公司決議於6月底結束飯店營運，提前啟動都更重建。晶悅股價26日恢復交易後連日飆漲，今（30）日開盤再跳鎖漲停價16.7元，連3日直攻漲停，以20日觸及的11元新低計算，近6日波段漲幅已逾5成。

晶悅國際飯店原名桃園大飯店，為1981年即開業營運的老字號飯店，設有388間客房，2011年3月轉上櫃交易。三發地產（9946）2013年透過旗下3家投資公司，藉由公開收購取得經營權，由董娘楊顯玲擔任董事長，並於2015年更名為晶悅國際飯店。

晶悅2019年第四季營收達6387萬元，季增12.54％、年減1.13％。毛利率19.19％、營益率6.27％，較第三季由虧轉盈，分創3年半、近3年高點。稅後淨利450萬元，年增38.31％、創近3年高點，每股盈餘（EPS）0.11元，較第三季每股虧損0.13元顯著轉盈。

累計晶悅2019年營收2.29億元，年增4.65％，為近3年高點。毛利率12.47％、營益率負1.2％，本業雖連3年虧損，但虧損幅度收斂至近3年低點。在業外收益挹注下，稅後淨利77萬元、每股盈餘0.02元，較前年虧損1060萬元、每股虧損0.47元由虧轉盈。

受來台陸客縮減，加上新冠肺炎疫情衝擊、致使住房率年減達7成，晶悅2020年2月自結合併營收驟降至491萬元新低，月減達81.14％、年減達70.68％。累計1～2月合併營收3096萬元，年減15.99％，創同期次低。

晶悅25日召開重訊記者會，宣布董事會決議提前啟動去年股東常會通過的飯店原址都更開發案，客房部門預計4月1日起停止營運，所有飯店業務將於6月30日結束營業。未來業務將轉向營建業，飯店原址初步規畫改建為住宅，預計可在2022年完工。

晶悅表示，未來將持續尋找其他據點，延伸發展烘焙坊、中餐廳等飯店餐飲業務，以聘僱既有飯店員工為主，在現有其他部門職缺下盡量妥善安置員工，無法調任填補的員工，將依勞基法及大解法相關規定辦理，並全力協助媒合新工作，預計最大影響員工數達110人。（時報資訊 林資傑）

（2）台股早盤一度重挫逾200點，鴻海受累早盤股價暫失守70元，最低來到69元，下跌1.56%，市值來到新台幣9565億元。鴻海將於3月底公布去年財報。

外資法人27日轉賣超鴻海1萬59張，三大法人賣超1萬1066張，累計3月到27日，外資法人累計賣超鴻海25萬8751張，三大法人賣超鴻海達27萬1649張。

鴻海將於3月底前公布去年財報，鴻海旗下鴻騰和富智康上週已公布去年財報，工業富聯預計31日上午公布財報。

鴻騰六零八八精密去年度合併營收43.72億美元，較前年40.06億美元增加9.2%，去年稅後淨利2.33億美元，較前年2.32億美元增加0.3%。去年每股基本純益3.57美分，較前年EPS 3.5美分增加2%。

富智康去年全年合併營收143.78億美元，較前年148.68億美元減少3.3%，去年全年稅後虧損約1229.3萬美元，較前年虧損8.57億美元大幅收斂，去年每股稅後虧0.4美分，較前年每股虧8.37美分大幅收斂。

觀察今年第1季，法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。

鴻海先前法說會指出，第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.三商(2905)：去年獲利創高，EPS 4.48元，首季營收有望正成長，27日外資轉買超220張，早盤股價跳空漲停，排隊買單仍高掛3700餘張。

2.台積電(2330)：27日外資又轉賣超、ADR下跌5.94%，加上3奈米延後試產，早盤股價下探至262.5元，摔出5日線。

3.歐買尬(3687)：子公司綠界擬配息9元利多續夯，早盤爆量強漲逾6%，飛過月線。

4.長榮航(2618)：外資再度買超，惟漲多修正震盪，早盤帶量下挫逾2%，一度失守10日線。

5.旺宏(2337)：外資連3日賣超1.3萬張，股價同陷漲多停歇，挾量走衰近3%。

6.燦星旅(2719)：疫情重擊，大股東不玩了，遊艇大亨擬接手，激勵晨盤跳空漲停。

7.晶悅(2718)：桃園飯店6月底熄燈，去年ESP為0.02元，股價近日反彈大漲，早盤續飆漲停。

8.欣興(3037)：去年獲利登近7年高、EPS 2.24元，擬配息1.1元，早盤開低走高，成功撥雲見日翻紅。

9.友銓(5321)：連6月財報傳佳音，看好宅經濟帶動第1季業績，股價直奔漲停板。

10.華通(2313)：投顧點出五利多、調高股價估值，推升晨盤回神翻紅上揚近2%。

11.高端疫苗(6547)：參與NIH新冠肺炎疫苗候選疫苗開發利多延燒，今放量彈升7%，攻克月線。

12.強生(4747)：HCQ製劑廠成當紅炸子雞，今拉出第二根漲停，改寫逾10年高價。

13.嘉威(3557)：上季EPS近3元創高、去年每股賺3.25元，鼓舞連拉2根漲停，飛越半年線。

14.圓展(3669)：去年每股盈餘0.79元，上周五獲外資翻多相挺，早盤逆勢揚升近8%，強過大盤。

15.誠美材(4960)：無懼外資連12賣，早盤獲多單力挺逆勢強攻漲停。

16.雃博(4106)：防疫題材點火，帶動早盤強攻漲停，收復半年線。

17.旭富(4119)：可望建構羥氯奎＋日舒治療供應鏈，激勵早盤勁彈5%，來到相對高檔區。

18.宏碁(2353)：遠距辦公帶動NB需求增，早盤帶量上衝、漲逾7%。

19.圓剛(2417)：處庫藏股買回期間，早盤開低走高。

20.秋雨(9929)：林口廠處分利益利多持續發酵，一度攻上漲停，改寫前高。

21.緯軟(4953)：去年每股賺6.23元，擬配息3.2元，今啟動庫藏股，早盤漲逾4%。

22.系微(6231)：伺服器、NB需求旺，BIOS出貨放量，早盤漲逾4%。

23.凌網(5212)：外資27日擴大買超，早盤攻漲停，重返50元之上。

（4）在恐慌性賣壓衝擊下，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），30日一開盤股價紛紛暴跌逾5％！

其中，美利達上周在外資連續多日買超帶動下，股價多日收在漲停，今日卻是一開盤最低下殺至106元、重挫逾8％，目前跌幅已收斂到近4％，成交量達1,300多張；而巨大、桂盟目前也分別下挫逾4％。

事實上，在電動自行車出貨助攻及中國車市回溫下，美利達去年EPS達8.37元，巨大EPS預估可達近9元水準，雙雄去年獲利均站上近四年新高，因此將分別配息4.6元及4.2元；桂盟去年EPS也達8元水準，超越前年的獲利表現，將配息4.5元。（工商時報 曾麗芳）