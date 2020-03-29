PCB拚復活 三劍客出列

PCB族群歷經新冠肺炎疫情洗禮，供給與需求端同步受衝擊，是台股重災區代表，隨股價修正幅度極深，法人看好PCB指標股華通（2313）、健鼎（3044）、景碩（3189）股價已經觸底，紛紛喊買。



統一投顧研究部主管廖婉婷點出華通五大利多，將華通推測合理股價估值調高為45元。



華通的五大利多分別是：一、華通手持式裝置訂單明確，大陸三座廠區蘇州、昆山、惠州已全數於2月中復工，由於3、4月下游組裝廠急拉庫存，且因應4、5月在手訂單，目前重慶高階HDI、惠州HDI產能利用率已達90％，台灣廠訂單也恢復到2019年9月時狀態。二、雖受疫情影響，但主要新案件仍如期進行中，展望第二季，4月組裝廠完全復工與陸系手機新機拉貨，加上iPad系列與Macbook Air等新機推出，營收有望續增。



三、5G趨勢將使高階智慧機採用更高階製程技術，華通在製程技術良率優，2019年已成為全球最大HDI製造商。四、華通憑藉HDI技術，已取得最大衛星運營商地面接收器PCB訂單，預期第四季有機會開始小量出貨。五、高階智慧機主板升級商機將不受疫情影響，預期華通2020年獲利成長二成。



永豐投顧則指出，由於疫情影響上半年民間消費，大陸於5G基建加大力度發展，導致原本第三季才要大量拉貨的海思特殊應用晶片（ASIC）需求提前於第二季啟動，景碩是主要受惠廠商。另一好消息是，景碩下半年在SLP產線改生產ABF、AiP，可望全數擺脫折舊包袱，毛利率可望回升至20％以上水準，營運將重回獲利軌道，給予景碩「買進」投資評等與50元推測合理股價。



健鼎2019年營收、獲利創歷史新高，營運動能強勁，不過，占健鼎15～20％產能的大陸仙桃廠區位於湖北省，受新冠疫情衝擊，前二月合併營收77億元、年減5.5％，對首季營運難免有所影響。



大型投顧研究機構指出，展望後市，隨湖北解禁、對外交通恢復，生產端供應已無虞，健鼎表示供應端回復正常，後市觀察需求變化，若未來疫情未進一步惡化造成消費需求大幅下滑，法人看好，全年營運表現仍有持平以上水準。