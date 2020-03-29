逐筆交易下錯單難補救 法人建議謹慎多確認

台股23日正式實施逐筆交易，法人觀察，制度上路首日逾9成投資人選擇限價ROD方式，顯示多數人採取慣用交易模式，仍需要點時間熟悉新制度。

根據台灣證券交易所統計，23日至27日集中市場成交量為新台幣8285.14億元，較前週的1兆1675.4億元，成交量萎縮幅度約29%，本週為逐筆交易實施第1週剛好碰到量縮；國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，不能解讀為逐筆交易抑制量能。

蔡明翰分析，3月第3週剛好碰到美股恐慌指數飆高，帶動台股跟著恐慌性賣壓，促使單週成交量破1兆元大關，如今信心逐步建立中，開始採取觀望立場，才讓當週成交相對清淡。

不過逐筆交易上路滿5天，蔡明翰認為，現階段還看不出效益，或是對大盤影響；依據交易所公布訊息，新制度實施首日有96%投資人選擇限價ROD方式，由於限價ROD模式與過往交易模式一樣，顯然大家需要點時間熟悉。

而逐筆交易上路首日，當沖張數大減29%，但是蔡明翰表示，當沖客僅是觀望，只要熟悉節奏後，預期會回到正常交易量。

他強調，逐筆交易制度讓交易行為衍生出6種模式，這會出現一種現象，以前下錯單，因為每5秒集中搓合，代表還有機會補救，如今秒秒成交之下，一旦下錯單，能夠搶救機率恐怕很低，建議投資人下單前，務必謹慎小心再次確認才好。

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