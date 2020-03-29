資金活水灌注 股市震盪求穩緩步回正軌

隨多項救市策略發酵，台股本周上演反彈千點行情，然27日早盤一度漲逾200點、衝高至9,954點，距萬點大關僅一步之遙，可惜市場面臨美股衝高的回檔憂慮，周末、連假前夕賣壓出籠致指數翻黑，惟專家認為，市場資金充沛，加上5G、AI、物聯網等產業趨勢發展並未停歇，中長期台股仍有望回歸上行軌道。

群益長安基金經理人王耀龍表示，全球市場自疫情擴散前已處於持續寬鬆軌道上，因應疫情影響金融市場動盪，在可預見的未來勢必將造成全球主要央行進一步大幅度且長時間的維持寬鬆狀態，對於金融市場而言仍為長線正面因子。

後市來看，近期在疫情主導盤勢的情況下，台股料延續區間震盪格局，不過隨著各國相繼推出救市政策以因應疫情造成的經濟影響、整體市場資金充沛，加上包括5G、AI、物聯網等重大產業趨勢發展並未因此停歇，台廠供應鏈也在上述趨勢中扮演重要角色，後續成長性仍看好。

保德信金滿意基金經理人朱冠華則表示，隨歐美疫情快速擴散，造成國際股市巨幅震盪，聯準會頻頻出招祭出財政與紓困方案，挽救疫情可能帶來衝擊，目前疫情尚未獲得完整控制，金融市場變化快速，惟有基本面才是選股王道，特別是第二季將漸入佳境產業，如半導體設備、5G網通、IC設計等產業。