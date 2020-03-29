跌深就是最大利多 本周各族群輪番表演

疫情持續延燒，各國防疫、救市並行，美聯準會（Fed）帶頭祭出超級量化寬鬆（QE）、各國央行跟進，美也確定2兆美元經濟刺激方案，激勵台股本周上演反反彈千點行情，盤面上多檔個股輪番登場表現，如受惠宅經濟的伺服器族群，以及由市場龍頭領軍的汽車族群，惟專家提醒，續航力仍得視產業前景而定。

為防堵疫情擴散，數以億計的人在家上班、上課，「宅經濟」發威，美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）增聘10萬名員工以因應激增的網路訂單、被視為本波疫情中贏家，其股價在美股近期驚滔駭浪中表現抗跌，成為大型科技股中相對安全的避風港，主要因疫情導致民眾消費習慣轉向線上，且企業採取遠距辦公，使雲端業務興盛，也推升伺服器中心的建置需求。

隨雲端需求的增加，對伺服器族群而言，則成為推動行情翻揚的契機。專家指出，台股中伺服器概念股包括博智、健策、金像電、聯亞、緯創、台燿、緯穎、聯茂、嘉澤、勤誠、廣達、新唐、智邦等，值得留意。

而在本周也大有表現的汽車族群，市場聚焦在國內新車銷售不減反增，3月前20天新車銷量大增逾3成，兩大龍頭和泰車、裕日車2019年雙雙賺逾兩個股本、創新高，和泰車擬配息14元也創新高，27日股價一度叩關500元，雖後有拉回，仍領軍汽車類股指數逆勢大盤收紅，漲幅逾2％，稱霸其他類股。

和泰車所代理的TOYOTA Altis蟬聯熱門車款銷售之冠，推升去年營收與獲利同創歷史新高，近日吸引買盤大批轉進，帶動汽車族群本周同受關注；包括裕日車、為升、智伸科、和大、永新-KY、宇隆、昭輝、東陽、麗清、倉佑、耿鼎、瑞利等27日漲幅在0.22％以上，以麗清、智伸科及為升三檔衝上漲停最為強勢。

然而，對於車市是否就此全面回溫，法人多半表示時機未到，對於類股指數能逆勢收紅，法人認為，是由少數指標股貢獻較大支撐力道，現階段普遍以跌深反彈視之。