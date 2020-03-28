政策救市 法人祭選股三招

為穩定股市，政府出動國安基金進場護盤，配合兩大政府基金釋出新部位、降息1碼、限制放空、紓困2.0等救市大招，帶動台股近一周呈現報復性反彈，周漲464點，高低點漲幅近17％。法人認為，「新冠熱錢」效應下，包括以優質龍頭股及高殖利率股，對抗熱錢效應等三大招，可做為投資選股的基本守則。

至於另外的兩招，分別是：以5G、網通、基地台等基建題材，對抗因新冠肺炎疫情，市場出現的補償性需求，如視訊、伺服器、筆電等急單；以及以原物料、中間材，對抗美國等國實施量化寬鬆（QE）措施下，可能衍生的超級通膨。

台股走勢部分，由於美國新冠肺炎確診人數，已超過大陸及義大利，突破10萬人，英國首相也宣布確診，造成英美股市27日紛紛走跌，加上台股本周將面臨清明節長假效應，法人認為，台股指數預期在9,930～8,500點大區間整理。

第一金投顧董事長陳奕光分析，總經環境呈現雙低（低利率、低通膨）、雙高（高失業率、高衝突）現象，各主要國家合力實施降息、降準及QE，「新冠熱錢」空前泛濫，財政紓困及購債已超過10兆美元，對抗共同的敵人-新冠病毐。

陳奕光表示，股市近一周反彈，顯示買單QE等救市措施，日經、費半、道瓊及S&P500等指數周漲皆有10％以上，不過，因新冠肺炎疫情持續蔓延，美國確診人數攀升至10萬人以上，加上本周將面臨清明長假前賣壓，宜待清明節過後，且美國確診病例有所控制，台股再找機會回萬點的機率較高。

兆豐投顧董事長李秀利則指出，各國政府推出無限QE，帶動台股反彈七天，高低點反彈1,431點，台股已屆反彈第一波0.382處的滿足點，緊接著，台股就要面月線10,185點反壓，上檔壓力增加。此外，本周將收月線，3月月K線如果能守住長下影線，反彈氣勢強，4月台股有止跌的可能。

新光投信董事長劉坤錫認為，清明節長假之前，預期台股走勢逐漸收歛，主要是市場觀望氣氛濃厚，此外，台股本波反彈幅度已近17％，獲利了結賣壓，也會使盤勢進入整理。

劉坤錫認為，由於G20結論是不計代價救經濟，聯準會（Fed）主席鮑爾也說，仍有救市工具可運用，對後市也不必過於悲觀。惟季底財報出爐，要留意去年第四季財報不佳利空的干擾，如屬產業龍頭股，表現則仍可期待。