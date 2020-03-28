美股又崩！台股周一殺多少？2大數字洩密

美股在連三個交易日強勢反彈後，周五指數漲多壓回，終場暴跌逾900點，但仍站上21000點大關。至於台股下周一下跌修正的幅度有多大？投資人或可從台積電ADR與台指期周五夜盤跌幅來綜合觀察。

美國新冠肺炎疫情確診病例突破10萬例，3天來暴增1倍，超過1500人死亡。儘管川普火速簽署2.2兆美元經濟刺激方案，仍難敵疫情迅速攀升，拖累美股周五尾盤賣壓湧現，最後半小時，道瓊指數急殺近700點，終場三大指數全面收黑。

道瓊指數終場大跌915.39點（或4.06%），收在21636.78點；標準普爾500指數重挫88.6點（或3.37%），收在2541.47點；以科技股為主的那斯達克指數下挫295.16點（或3.79%），收在7502.38點。

道瓊指數本周仍大漲12.8%，創下1938年以來單周最大升幅；標普500累計漲10.2%，寫下2009年3月以來單周最亮眼成績；納指本周則累上漲9%。

科技股仍是重災區，蘋果、Alphabet、IBM、微軟及Facebook跌幅均超過4%，亞馬遜及特斯拉跌逾2%；半導體類股中，恩智浦跌逾9%最慘、德州儀器跌逾6%；英特爾及博通重挫超過5%。

由於美股周五重摔4.06%，投資人最關心下周一台股修正幅度，目前可從兩個數字來觀察，除了台積電ADR大跌5.94%外，台指期周五夜盤下跌1.8%，報價來到9406點，跟台股周五收在9698點相較，價差近300點，提醒別因為本周急漲逼近萬點而失去戒心。

（中時電子報 吳美觀）

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