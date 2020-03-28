踩著斷頭屍體上9900…散戶下一步別做錯了

聯準會發表無上限QE，市場一片叫好，全球股市紛紛大漲。寬鬆的貨幣政策必導致通貨膨脹，長期民眾購買力下降。永無止境印鈔，大把鈔票送給企業，企業錢變多，百姓錢變小，是劫貧濟富。印鈔有同時調高基本工資嗎？工資沒變，失業率變高。

俗話說：底部百日、作頭三天。

史上最長萬點行情，就是百日頭部，市場不需休息、股價不需修正，只要救市利多，就可以V型反轉破底穿頭創新高，站回萬點啟動全新大多頭行情？降息、寬鬆、紓困、救市、護盤支撐股市泡沫，利多誘騙數百萬百姓將積蓄、退休金投入股市，因為政府正在努力拉抬，漲才是對的。如果再有無法預測的因素或救市失敗反彈後破底，所有投入到頭來是一場空。

多數人是以眼前的漲跌預測未來的行情，今天漲就認為明天會漲，安全感是判斷操作的主要依據。安全感有用，就不會有人從12000點套到現在。

融資餘額破千億確實給人買股票安全的感覺，其實台股融資水位早呈現常態性減少，除了提高財務槓桿工具增加，不需要融資擴張信用，受過重傷的，也改使用現股。融資餘額遞減還有一個更重要的原因，那就是近年各式各樣ETF大行其道，常年大賠失去信心的散戶投入0050台灣50懷抱，失去鬥志只求績效跟大盤一樣就好，買股票的人並沒有變少，ETF市場規模說不定超越當年5000億的融資水位。令人好奇的是，融資可以斷頭，當市場再度產生系統風險時，大量買進股票的ETF，出口在哪裡？

下彎的均線是技術面的壓力，反彈到9900點也好、10000點也好，都該逢高減碼、向下操作。別忘了，底部百日、作頭只要三天。反彈隨時會結束，行情隨時反轉，這次向下，不只萬點套牢腳麻的籌碼，更多婆婆媽媽、社會新鮮人也會一起加入套牢的行列。

（本文作者為中華財經台分析師王文良）

（中時電子報 吳美觀）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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