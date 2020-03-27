15檔高CP值 雙資齊挺

台塑化、南亞、萬海等投資價值浮現，外資、公股大買

八大公股行庫攜手國安基金護盤及上市櫃公司實施庫藏股，三管齊下救市成功，台股反彈逾千點，高現金殖利率股是全球撒錢下的最佳防禦標的，本周外資、政府齊買的台股高殖利率股，包括台塑化、南亞等15檔。

3月全球股市急跌，引發全球啟動緊急的財政減稅、貨幣寬鬆救市，無非希望將新冠肺炎疫情衝擊資本市場的影響性降至最低，全球撒錢奏效下，台股報復性反彈千點以上。

第一金投顧董事長陳奕光認為，美國聯準會史無前例的無限量QE（量化寬鬆）及降息，導致投資人手上的現金越來越不值錢，台股的高現金殖利率股是防禦資金布局的方向，特別是八大公股行庫及外資偏愛的個股，投資人可列入參考。

挑選近五個交易日外資、八大公股行庫聯手買超，且現金殖利率超過3％以上的個股有台塑化、南亞、萬海、佳格、遠傳、旺宏、群益證、毅嘉、正隆、士電、元翎、順德、華夏、裕民、台達化等15檔個股。

台新投顧副總黃文清觀察，上述個股多集中在傳統產業上，主因電子業的需求雜音較多，而塑化股因油價重挫可說利空已到極致，電信股、食品、紙業等為民生必需品，股價回檔有支撐。凱基投顧也認為，跌深的塑化股投資價值湧現，尤其第二季或下半年將有OPEC重啟減產協議、非原油製程的新增產能延後或取消投產等利多，再加上塑化股有高現金殖利率保護，值得投資人布局。台塑化及南亞27日的殖利率分別為3.62％及3.95％。

萬海為貨櫃航商，董事會宣布每股發放0.8元現金股利，為四年高點，27日現金殖利率為5.75％。海運市況因疫情發酵導致需求遞延，整體航商供需結構持續轉好中，再加上油價重挫有利航商降低成本，海運展望不淡。黃文清表示，八大公股行庫27日買超23.5億元，累計3月以來買超600億元，外資27日雖然仍減碼台股，但金額縮減中，有助於台股收復萬點行情。