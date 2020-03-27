佳世達去年每股賺1.82元

佳世達（2352）董事會通過2019年財報，由於聯合艦隊的策略投資奏效，營收與本業淨利雙雙創下歷史新高新高，合併營收1698億元，較前一年成長9％，營業淨利62.28億元，年增36％。但受到權益法認列業外虧損影響整體獲利，每股稅後純益1.82元，較前一年減少。



佳世達公布去年財報，合併營收1698億元，年增9％，連續第二年刷新歷史紀錄，毛利率為13.6％，年增1.2個百分點，營業淨利62.28億元，年增36％。但去年友達大虧192億元，佳世達依權益法認列逾13億元的業外虧損，影響獲利表現，稅後純益44.1億元，年減3.6％，歸屬於母公司業主之淨利35.75億元，年減11.4億元，每股稅後純益1.82元，低於前一年的每股盈餘2.05元，每股淨值則為17.26元。



佳世達董事長陳其宏表示，佳世達持續推動聯合艦隊策略，2019年新增其陽、合眾、聚碩、勝品、羅昇等合作夥伴，聯手推動轉型成長。目前新冠肺炎對全球民眾的生活、經濟消費均造成嚴重衝擊，將大幅提升今年的營運挑戰，期望大聯盟策略發揮聯防效益外，更希望近年發展的醫療事業、解決方案能為社會貢獻力量。



佳世達以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件為四大營運方針，推動企業轉型。醫療事業與解決方案在2019年第四季營收比重突破2成，未來仍將朝高附加價值事業過半的方向努力。



其中智慧解決方案營收比重在第四季提升至14％，藉由連結和整合IT（資訊技術）和OT（營運技術）品牌，為客戶提供高度軟硬整合的智慧解決方案，協助數位轉型。在醫療事業方面，持續拓展醫療服務、醫療設備和耗材等領域，目前血液透析器在台灣已獲得20％醫療院所採用，自主研發與製造的可攜式超音波持續拓展床邊照護市場需求，同時拓展數位牙科布局、深耕聽力通路，滿足全球高齡化與長照需求。