5G加持 PCB伺服器概念股飆漲

5G對高頻高速網路通訊需求升溫，網通設備、伺服器、基地台等產品改朝換代商機顯現，由於規格提升帶動PCB從材料、電路板、設備必須升級，市場預期將帶動PCB供應鏈業績不淡，27日隨著台股大盤走穩，PCB伺服器概念股如金像電（2368）、南電（8046）大漲表態，其他相關業者也以紅盤作收。



金像電跳脫過去以生產NB板為主，轉攻毛利較好的伺服器板及網通板，調整產品結構奏效，帶動金像電獲利表現有所改善，2019年營收189.91億元、稅後淨利1.2億元、每股盈餘0.24元，先前應主管機關要求公布近期財報，自結一月營收14.46億元，每股盈餘0.17元，單月獲利幾乎追上去年第三季旺季水準，足以顯現網通相關需求旺盛。27日在買單簇擁下，金像電以23.1元漲停作收。



南電去年則是在網通載板出貨旺盛帶動下，成功轉虧為盈，公司預期高層數、大尺寸的網通載板需求續旺，預期2020上半年獲利表現可望比2019年同期有所成長。法人指出，南電高階ABF載板將配合客戶的大尺寸5G網通設備、伺服器、7奈米電腦、遊戲機處理器等持續出貨，有望跟隨客戶市佔率提高而受益。南電27日盤中一度漲停，尾盤不敵大盤賣壓以50.4元、漲幅7.23％作收。



另外像是銅箔基板（CCL）族群不僅去年業績就表現亮眼，業界也看好該族群今年業績也將不淡，包括聯茂（6213）、台光電（2383）、台燿（6274）、騰輝（6672）等。聯茂表示，全球資料流量大幅提升，帶動網路服務營運商及電信商升級設備來滿足低延遲、高可靠與高速運算處理需求。法人也出具報告指出，受到新冠肺炎疫情帶動，遠距辦公、線上教學需求大增，促使相關業者在網通設備上進行升級，可望為高頻高速材料業者帶來不少商機。



27日股價大漲的還有光學檢測設備龍頭牧德（3563），公司表示載板過去兩年處於熄火的狀態，但隨著5G通訊的出現，高速網通、AI人工智慧、高效能運算（HPC）等應用越來越多，帶動載板需求越來越旺，預期今年載板設備需求不淡。牧德日前更新現增價為每股250元，預計發行2,120張，27日收在漲停261元。