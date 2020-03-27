3月27日一分鐘強弱勢股
3月27日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅
|
強勢原因
|
牧德
(3563)
|
10.13
|
訂單能見度穩定，股價成功漲回現增每股暫訂價格250元之上
|
金像電
(2368)
|
10.00
|
大陸鎖國後，伺服器及資料中心需求更甚，訂單能見度高
|
基亞
(3176)
|
10.00
|
新冠肺炎檢測試劑盒通過歐盟認證，27日重啟攻勢
|
國際中橡
(2104)
|
9.97
|
短線負乖離率偏大，低檔承接買盤積極湧入，跌深反彈
|
十銓
(4967)
|
9.97
|
自結2月每股盈餘高達1.02元，年增5.8倍，連四日跳空開高
|
美利達
(9914)
|
9.95
|
去年獲利亮眼，加上E-Bike出貨穩定成長，3月營收可望回溫
|
新鉅科
(3630)
|
9.93
|
實施庫藏股買回，預定買回2,500張，區間價介於31～45元
|
健亞
(4130)
|
9.90
|
HCQ比CQ（奎寧）的副作用更低，外界看好該藥將成疫情救星
|
中壽
(2823)
|
9.37
|
擬發放0.6元現金股利及0.6元股票股利，自谷底強勢反彈
|
和碩
(4938)
|
9.07
|
法說會釋出樂觀訊息，法人調高目標價，股價成功收復年線
製表：柯宗沅
3月27日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅
|
弱勢原因
|
聯上
(4113)
|
9.63
|
短線急彈後獲利了結賣壓出籠，終場未能站穩年線支撐
|
愛普
(6531)
|
8.38
|
高價庫存持續去化，法人預估毛利率回彈應於第二季左右
|
優盛
(4121)
|
6.82
|
股價自高檔回落後，近期於季線上方進行橫盤震盪整理
|
泰鼎-KY
(4927)
|
6.56
|
東南亞疫情升溫，泰國26日宣布進入緊急狀態，跌破年線
|
元山
(6275)
|
5.73
|
疫情抑制消費需求，轉向布局資料中心的高階風扇市場
|
超眾
(6230)
|
5.25
|
股價20日領先大盤站回年線後，在季線和年線間區間震盪
|
泰豐
(2102)
|
5.04
|
自結去年每股虧損0.94元，已連續4年虧損，終場失守年線
|
信驊
(5274)
|
4.78
|
股價逆勢表現直逼前波高點後，調節賣壓湧現，大幅度回檔
|
東元
(1504)
|
4.67
|
受菲律賓及馬來西亞停工令影響，公司積極調整產能因應
|
立積
(4968)
|
4.62
|
基本面強悍，股價仍遭腰斬，短線震盪，終場力守5日線上
製表：柯宗沅
延伸閱讀
🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram