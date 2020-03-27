3月27日一分鐘強弱勢股

3月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

牧德

(3563)

10.13

訂單能見度穩定，股價成功漲回現增每股暫訂價格250元之上

金像電

(2368)

10.00

大陸鎖國後，伺服器及資料中心需求更甚，訂單能見度高

基亞

(3176)

10.00

新冠肺炎檢測試劑盒通過歐盟認證，27日重啟攻勢

國際中橡

(2104)

9.97

短線負乖離率偏大，低檔承接買盤積極湧入，跌深反彈

十銓

(4967)

9.97

自結2月每股盈餘高達1.02元，年增5.8倍，連四日跳空開高

美利達

(9914)

9.95

去年獲利亮眼，加上E-Bike出貨穩定成長，3月營收可望回溫

新鉅科

(3630)

9.93

實施庫藏股買回，預定買回2,500張，區間價介於31～45元

健亞

(4130)

9.90

HCQ比CQ（奎寧）的副作用更低，外界看好該藥將成疫情救星

中壽

(2823)

9.37

擬發放0.6元現金股利及0.6元股票股利，自谷底強勢反彈

和碩

(4938)

9.07

法說會釋出樂觀訊息，法人調高目標價，股價成功收復年線

製表：柯宗沅

3月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

聯上

(4113)

9.63

短線急彈後獲利了結賣壓出籠，終場未能站穩年線支撐

愛普

(6531)

8.38

高價庫存持續去化，法人預估毛利率回彈應於第二季左右

優盛

(4121)

6.82

股價自高檔回落後，近期於季線上方進行橫盤震盪整理

泰鼎-KY

(4927)

6.56

東南亞疫情升溫，泰國26日宣布進入緊急狀態，跌破年線

元山

(6275)

5.73

疫情抑制消費需求，轉向布局資料中心的高階風扇市場

超眾

(6230)

5.25

股價20日領先大盤站回年線後，在季線和年線間區間震盪

泰豐

(2102)

5.04

自結去年每股虧損0.94元，已連續4年虧損，終場失守年線

信驊

(5274)

4.78

股價逆勢表現直逼前波高點後，調節賣壓湧現，大幅度回檔

東元

(1504)

4.67

受菲律賓及馬來西亞停工令影響，公司積極調整產能因應

立積

(4968)

4.62

基本面強悍，股價仍遭腰斬，短線震盪，終場力守5日線上

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組

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