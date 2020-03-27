法人打帶跑 萬點承壓 台股失守9700

台股今面臨萬點大關心理關卡，除短線帽客先行獲利了結外，法人在高檔打帶跑，也使市場持股信心相對脆弱，加上目前國安基金似予人只有口惠實不至的口頭護盤印象，而美股盤後的道瓊期，也因觀望逾2兆美元抗疫振興金援方案，能否在國會之眾議院通過而走勢疲軟，使台股早盤觸及9954點之萬點關前心理壓力後，即一路向下修正，迄終場幾乎是周五最低點，並失守9700點。

雙王台積電、股王大立光開高殺低，分別下挫2.5%與3.13%，係影響電子族群短線獲利回吐大舉出籠主要因素，此外，國泰金、富邦金、兆豐金與中信金等金融保險類股極短線突轉強，依歷史經驗觀察，未脫法人伺機調節電子動作。

因此，科技族群賣相相對沈重，使大盤早市攻堅萬點無功而返，並拉回適度修正短線乖離，整體來看，仍屬正軌的短多向上趨堅格局，後市不必過分看淡。

普被市場關注的美股道瓊期方面，由於美國甫公布上周失業人數約300萬，而川普總統提出的逾2兆美元抗疫振興金援方案，也還未傳來被眾院拍板佳音，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，迄台北時間下午2時，分別暫報下挫1.63%、1.77%、1.66%及2%。使今晚稍後開市美股現貨市場，在短線連3日累漲逾21%的獲利回吐賣壓徎大舉出籠，不宜輕忽。

亞股方面，今除台股、菲律賓與印度等市場表現弱勢外，澳洲股市大跌5.08%，臉色鐵青；餘日本、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、馬來西亞、越南、泰國與印尼等，皆力守榮面，不過，在美道瓊期演出不振下，目前的漲幅多有收歛。

匯市方面，美元兌亞洲地區主要貨幣的匯價，短線多下挫，包括新台幣、韓圜、泰銖、馬來幣、印尼盾與印度盧比等，都是升值榮面，僅日圓、菲披索與人民幣等兌美匯率，表現疲軟。

市場消息方面，中國宣布從28日凌晨零時起，拒絕所有外國人入境，不過，未影響陸續復工的工廠出貨，暫以中性格局看待；另外，美擬進一步限制製造商供應華為晶片，迄現階段仍屬傳聞，台積電也不置評該案，顯示仍屬市場在台積短多漲幅已大後，趁機混水摸魚獲利下車。總之，台股已反彈的上升軌道，國安基金雖僅口惠，仍有安定人心作用，短期具題材個股領先盤勢發展仍相對可期。