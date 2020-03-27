今日焦點股 重點摘要

今（3/27）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）美利達（9914）去年EPS達8.37元、年增46.33％，獲利表現亮眼，每股將配息4.2元！近日股價在跌深反彈下，27日早盤再度爆量漲停116元、大漲了10.5元，成交量約達2,000張，目前還有約500張買單高掛。

美利達公布2019年財報，集團合併營收280.24億元、年增逾8％；稅後淨利25.01億元，EPS達8.37元、年增46.33％。美利達同時公布自結2月淨利0.75億元，單月EPS 0.25元。

美利達表示，大陸廠復工率已逾九成，內銷市場逐步回溫；台灣廠3月依出口訂單排製量產電動自行車與自行車，達成率均逾100％以上；第二季出口新車款訂單並無調整，也將如期投產，營運一切正常。

美利達集團今年前二月合併營收33.6億元，年減10.32％。美利達持續看好電動自行車（E-Bike）的發展趨勢，2月E-Bike銷售量年增率高達74％；今年前二月E-Bike產銷量已超越2019年第一季的表現，對於今年E-Bike外銷成績依舊樂觀。（工商時報 曾麗芳）

（2）利機(3444)去年獲利報喜，稅後盈餘年增76%，且去年第四季以及全年毛利率均刷新歷史新紀錄，今股價跳空開高，漲幅一度逾6.8%，成功站上30元大關，股價最高達31.85元。

利機2019年第四季單季稅後盈餘2813萬元，季成長9%，年成長99%，單季每股純益為0.72元；累計2019年度全年稅後盈餘1.04億元，年增76%，獲利成長力道驚人。

就營業毛利來看，利機2019年單季合併毛利6,941萬元，年成長22%，單季毛利率33%，創歷史新高，累計2019全年合併毛利2.47億，年成長17%，單季及全年毛利率為33%及31%，雙雙刷新歷史新紀錄。

利機今年仍持續開發新代理及研發自有產品，去年加入代理銷售的散熱片及OLED發光材料雙雙奏捷，雖僅佔營收5~7%，不過未來成長可期，預估今年仍維持倍數成長；自有產品相關量產計畫也持續進行，若新型冠狀病毒疫情得以緩和，預計今年有望開出產能。

另外，利機董事會亦決議，訂定6月16日召開股東常會，會中除報告及承認108年各項營運決算表冊外，亦將承認去年盈餘分配案，停止過戶期間為109年4月18日至6月16日。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：外資連3日累計買超近5萬張，昨夜ADR漲1.78%，帶動早盤股價漲至286元，收復年線。

2.南亞科(2408)：美光Q2營收超預期，記憶體廠注強心針，今早股價大漲逾9%，以59元開出。

3.欣銓(3264)：外資昨終結連15日賣超，轉買超，今早股價彈升逾3%。

4.中鴻(2014)：內外銷盤價轉跌，中止連3漲，惟外資也終結連三日賣超、轉買超，帶動早盤股價彈升逾3.5%。

5.和泰車(2207)：去年每股盈餘21.55元、擬配息14元，獲利及股利雙創新高，早盤股價躍過月線，收復5百關。

6.和碩(4938)：執行長廖賜政表示Q2營運將大贏Q1，今早股價跳空漲停，一舉攻克10日線、月線，站上60關。

7.凌華(6166)：上季、去年獲利，分創2年、4年高點，外資連9日買超，帶動股價攻上68.7元、達近28月波段高點。

8.嘉威(3557)：108年EPS 3.25元，較107年大幅成長，今日股價跳空漲停鎖死。

9.日電貿(3090)：擬配息3.5元，現金殖利率直逼10%，不理外資持續賣超，早盤股價跳空漲停鎖死。

10.中租-KY(5871)：擬派利5元，金額創歷年新高，股利+大盤走強，今早站回百元。

11.美利達(9914)：去年獲利站上四年新高，近期股價太委屈，早盤持續反攻之路，上漲逾8%。

12.歐買尬(3687)：子公司綠界科技業績利多持續發酵，早盤仍是漲停鎖住。

13.勤凱(4760)：Q1營運看好+客戶拉貨力道強，開高走高，急速漲停。

14.元山(6275)：去年成功轉盈每股賺0.73元，多方振奮，攻高半根漲停板。

15.和大(1536)：今啟動庫藏股護盤，三大法人昨擴大買超1491張，早盤漲逾7%，突破80元。

16.智伸科(4551)：去年EPS改寫新高，延續昨日漲勢，早盤攻漲停。

17.統一證(2855)：去年EPS為1.72元，擬派利1.2元，早盤亮燈漲停，周線失而復得。

18.第一保(2852)：擬配息0.96元，早盤直攻漲停，收復周線。

19.智擎(4162)：安能得獲日新藥上市銷售許可續發酵，今放量衝高5%，呈現連4揚。

20.逸達(6576)：前列腺癌緩試針劑進入審理流程，早盤聞訊大漲6%，觸及40元。

21.強生(4747)：奎寧疫舉成名，激勵早盤跳空漲停，登上逾4年高位。

22.健亞(4130)：奎寧藥廠獲買盤追捧，晨盤強勢攻頂，站上8個月高點。

23.台耀(4746)：開發瑞德西韋朝公斤級邁進，晨盤獲買盤搶進，火速攻漲停。

24.旭富(4119)：近期股價下挫三成，長線買點浮現，帶動早盤急拉漲停。

25.永光(1711)：去年每股盈餘0.66元，2月合併稅前獲利2605萬元，早盤急拉鎖漲停。

（4）印刷廠秋雨(9929)處分林口廠資產獲利8.81億元，貢獻每股純益5.21元，今日股價跳空漲停開出，緊鎖在11.75元，開盤20分鐘，成交37張，還有220張等著要買。

秋雨林口廠資產以13.47億元出售給樹光建設，扣除帳面成本後，獲利約8.8億元口，處分利益挹注每股純益約5.21。秋雨強調，林口廠原有部分產能將移轉至台南廠，部分產能移轉給策略聯盟廠商，處分後不影響營運。

秋雨在林口廠工三工業區內大面積乙種工業用地，土地面積3752坪，廠房約5000坪，抵達桃園機場捷運A8站與A7站車程僅需3分鐘，區域內擁完善公共設施，包含符合環保標準的汙水系統等。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）代工廠和碩去年第4季獲利優於預期，美系外資看好將受惠於新款遊戲主機週期，維持加碼評等與目標價62元；日系外資看好iPhone SE2新機挹注，維持買進評等，但目標價降到69.4元。

和碩股價今天跳空開高，攻上漲停60.6元，隨即打開，成交量超過1.36萬張。

美系外資發布研究報告表示，在iPhone SE2新機放量和產能恢復速度優於同業的情況下，和碩今年第1季營收優於市場預期，上半年營收動能有撐。

雖然今年下半年終端需求能見度有限，美系外資仍看好和碩將受惠於PS5、新一代Xbox等新款遊戲主機週期。即使iPhone需求受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，下修後的iPhone預估出貨量也在合理水準，維持和碩「加碼」評等與目標價62元。

日系外資指出，儘管和碩今年第1季營收受到疫情影響，仍看好上半年營收將年成長，外資認為動能來自iPhone SE2新機發表、在家工作趨勢帶動筆電與個人電腦（PC）需求、第1季訂單遞延至第2季，維持「買進」評等。

為反映和碩今年第1季成本結構較差、歐美疫情爆發恐導致下半年iPhone新機延後4到6週發表，日系外資將和碩2020年每股盈餘預估值下修7%至6.31元，目標價從75元調降到69.4元。

投顧法人分析，由於訂單增加、運算與通訊部門新機型推出，看好和碩今年第2季旗下3大業務均會成長，2020年有望維持成長，但也強調如果疫情影響較預期更長，今年下半年需求將具不確定性。

為反映今年第1季營收與獲利下降、今年iPhone出貨量預估自2億支降到1.8億支，法人將和碩2020年每股盈餘預估值調降7%至5.85元，目標價自75元下修至70元，維持「增加持股」評等。（中央社）

（6）汽車傳動系統製造廠和大今天啟動買回庫藏股6000張，買回價格區間落在新台幣60元到90元。和大今天早盤強勢，最高來到82元，一度大漲8.6%。

和大指出，因應近期全球股市因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，投資人信心重創，公司為維護公司信用及股東權益，決議啟動買回公司股票機制，買回股份將予以註銷。若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。買回期間今天起到5月26日。

展望今年市況，和大指出，全球車市普遍深受武漢肺炎疫情影響，不過多年來和大深耕電動車廠減速機構技術，能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，和大在此波疫情影響衝擊相對較小，今年隨著美國及歐洲、中國大陸等電動車客戶拉貨提升帶動下，業績逐月回穩，有信心在短期營收回復過往水準。

在產能擴增部分，和大嘉義新廠興建規劃建置10條智能產線，連同目前嘉義廠陸續建置高階設備，預估今年第2季之後，嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地。

和大集團去年受整體大環境及美中關稅衝擊的影響，整體表現不如預期。去年全年合併營收59.68億元，年減16.56%，去年稅後淨利6.49億元，較前年減少47.5%，去年每股稅後純益2.55元，低於前年同期EPS 4.85元。法人指出，和大去年獲利是6年來低點。（中央社）

（7）車市龍頭和泰車去年在2暢銷車款Altis與RAV4去年改款上市加持下，EPS為21.55元，年增17.4%，創歷史新高，每股擬配14元現金股息，今天和泰車股價一度衝破500元關卡。

和泰車營運表現亮眼，加上3月車市銷售逆勢成長，激勵股價強勁反彈，延續近期強勢走勢，今天開高震盪走高，開盤交易半小時股價最高衝上新台幣508元，漲幅超過9%。

和泰代理的2大主力車款Altis與RAV4去年均改款上市，持續蟬聯國產車與進口車雙料冠軍，帶動轉投資的組車廠國瑞汽車、保險公司和泰產險等獲利都表現不錯，推動整體營運創下歷史新高表現。

和泰車2019年營收新台幣1846億元稅後純益117.69億元，年增17.4%，每股純益21.55元，優於去年的18.36元，雙創歷史新高。（中央社）

（8）美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc.)公布財報優於預估，且短期報價偏樂觀及展望穩健，美光股價周四漲到44.79美元，漲2.29美元，漲幅5.39%，美光股價大漲逾5%，帶動台灣DRAM股南亞科(2408)領軍，下游記憶體模組廠威剛(3260)等同步開高。

南亞科預期第一季產品量價齊揚，對今年產業景氣看法仍樂觀。南亞科今早股價開高，華邦電(2344)亦上漲。記憶體價格上半年預期逐季上揚，上游製造廠南亞科開高，華邦電營運也可望受惠，下游的模組廠若擁低價庫存，效益亦明顯。記憶體模組廠威剛、十銓(4967)今早股價領攻。

美光目前預期經濟活動將在2020年下半年出現復甦跡象，且將供應重心從智慧型手機市場轉至數據中心市場，周四股價上漲。

美光目前預期經濟活動將在2020年下半年(7-12月)稍後出現復甦軌跡、預期經濟復甦動能將延續至2021年。短期市場對美光產品的需求依舊強勁、報價趨勢處於有利狀態，不過，公司也表示，相對於終端需求而言美光屬於落後指標，近期總體經濟的預測已大幅轉弱。（時報資訊 沈培華）

（9）總太地產（3056）每股擬配息3元，現金殖利率超過10％，今（27）日早盤再度爆量衝上漲停29.90元、大漲了2.70元；惟在獲利了結的賣壓下，漲停很快就打開，目前股價漲幅約在6％，成交量已衝破7,400張。

總太地產2019年營收為37.42億，年增40.62％，前三季EPS2.05元，預計近日公布2019年財報。

總太表示，目前線上銷售中的台中市北屯區大十期的「共好MELODY」預售案，總銷金額約20億元，銷售量已衝破九成；以及北屯區「聚作」預售案，總銷金額約65億元，目前銷售破五成。上述兩建案預計於2022年底、2023年首季陸續交屋入帳。

總太地產今年前2月因處分台中市北屯區土地，以及台中市北屯區「織築」、東區「東方紐約」等新成屋陸續交屋入帳，帶動營收高達12.54億元，大增近50倍。

法人表示，總太今年預計有台中「織築」、「東方紐約」及「總太2020」等三個完銷建案陸續入帳；其中，總銷金額達65億元的「總太2020」，力拼第四季、明年第一季跨年交屋，挹注2020年營收有機會上看40億元，營收與獲利可望超越去年。(工商時報 曾麗芳)