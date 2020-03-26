指數登9700 空單軋爆該砍？股版老手這樣說

台股在上周殺到8523點後，展開強勢反彈，短短5個交易日狂飆逾1200點，站上9736點，萬點近在咫尺。有網友表示，自己放空3張股票，沒想到連兩根漲停被軋空上去，急問其他股版老手是否該認賠殺出，有人坦言「等你補完，就開始要跌了」，血淋淋1句話戳中一票散戶心中的痛。

有批踢踢網友貼文表示，自己是投資新手，在大空頭時見獵心喜，在80元時空了3張XX-KY股，原本想小賺或小賠出場，沒想到近日2根漲停，讓他想認賠也買不到，得知投信近期作帳進場抬轎，還會漲到3月底，空單回補期限是4月10日。

原po說，「1天跌10趴，實在是承受不住，我知道我菜雞該罵，但誠心請教高手，現在應該怎麼做，我真的極度恐慌。」

看到菜鳥慘遭軋空，股版老手紛紛給了建議，有人表示，「三天不破前低 短空就該退場了..」、「三張是要狙擊啥 停損就要遵守紀律 當作繳學費」、「別補了快跑阿！10趴就受不了該砍」、「停損吧！這一波擺明軋空單的」。

還有其他網友給中肯建言，「某存股達人：不要碰KY」、「空這種不是漲停就是跌停的妖股 想跑也跑不掉」、「空單不適合新手，想做空，空手就好」、「投機投資都一樣，機會隨時有，但一次輸光你就沒機會了」、「不要砍 留著 這一兩天台股一定大跌」。

（中時電子報 吳美觀）