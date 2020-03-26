亞馬遜「疫」外贏家 伺服器概念股耀眼

為防堵疫情擴散，數以億計的人在家上班、上課，「宅經濟」發威，美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）增聘10萬名員工以因應激增的網路訂單、被視為本波疫情中贏家，其雲端需求的增加，對伺服器族群而言，則成為推動行情翻揚的契機，包括博智（8155）、健策（3653）等概念股值得留意。



亞馬遜獲美知名財經節目主持人看好，將成為疫後最大贏家，其股價在美股近期驚滔駭浪中表現抗跌，成為大型科技股中相對安全的避風港，主要因疫情導致民眾消費習慣轉向線上，且企業採取遠距辦公，使雲端業務興盛，也推升伺服器中心的建置需求。



專家指出，台股中伺服器概念股包括博智、健策、金像電、聯亞、緯創、台燿、緯穎、聯茂、嘉澤、勤誠、廣達、新唐、智邦等，值得留意。



日盛投顧襄理蕭森寶表示，在疫情爆發前，各界就看好伺服器今年需求將穩定成長，且有機會受惠5G加速需求增長。隨疫情來臨，雖然大陸地區工廠遭受影響、但目前也已陸續復工，由亞馬遜的表現看來，疫情反而使雲端需求服務增加，且現在無論上班、或錄製節目，都使雲端需求浮現，當前新的工作型態加速雲端商機。



國泰證期顧問處經理蔡明翰則表示，台股中純粹亞馬遜概念股並不明顯，但若擴大以雲端概念來看，伺服器族群躋身入列；全球伺服器市場由台灣與中國為主要市佔者，而台灣挾技術領先優勢，在雲端領域表現強勁，可依照客戶需求，客製化地提供全方位解決方案，因此受到國際大廠的青睞。



以廣達為例，雖然筆電為其最大宗業務，但近年在伺服器領域成長表現不錯，去年更在台大舉建置伺服器產能，是白牌雲端伺服器龍頭，被看好在這一波雲端資料中心的需求潮下可望受惠。