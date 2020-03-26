護國神山夠穩！ 外資買超86億也鎖定這幾檔

國安基金緊盯台股大盤，26日開高震盪，盤中一度翻黑下殺至9,565.02點，終場在雙王權值王台積電、股王大立光帶動激勵盤勢，終場收復9,700點，報9,736.36點，上漲91.61點，成交金額1,527.97億元。

從3大法人動態來看，自營商（自行買賣）賣超2.98億元，自營商（避險)）賣超10.16億元，投信買超5.01億元，外資及陸資（不含外資自營商） 買超86.01億元，3大法人合計買超77.87億元。

外資買超86億元，也創下終結連12賣台股後最高買超量，從買超前10大個股來看，分別為：台積電（2330）、新光金（2888）、大同（2371）、仁寶（2324）、中鋼（2002）、京元電子（2449）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）、華南金（2880）、富邦金（2881）。除台積電之外，前10檔金融股就占一半，由於金融股先前跌深，也成為外資鎖定熱門標的。

台積電股價26日終場上漲3元或1.08%、收在280元，成交總量27,546張，台積電市值站穩7兆元關卡之上。台積電獲得外資青睞大買，出手買超2.02萬張，絲毫沒有受到蘋果A14處理器恐怕會延遲出貨影響，護國神山再次穩住台股盤勢，目前下檔支撐在10日線，上檔壓力在5年線附近。

（中時電子報 呂承哲）

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