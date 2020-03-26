3月26日一分鐘強弱勢股
3月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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精測
(6510)
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10
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利空逐步消化，股價連日彈升，成功收復年線及月線
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裕日車
(2227)
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10
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因大陸轉投資收益可觀，去年每股純益大賺24.27元
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喬山
(1736)
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9.97
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祭出庫藏股奏效，全年營運戰新高，股價連四日反彈
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亞德客-KY
(1590)
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9.94
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陸廠復工率逾9成，3月營收可期，去年EPS 14.42元
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家登
(3680)
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9.91
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今年EUV Pod出貨看俏，去年獲利創高，年增逾10倍
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力致
(3483)
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9.9
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去年獲利年增3倍，EPS 3.11元，今年擬派利1.5元
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高力
(8996)
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9.9
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日K拉出連四紅，去年EPS1.77元，擬每股配息2元
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愛普
(6531)
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9.77
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全力拚毛利率，疫情對訂單尚無大影響，股價連三漲
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旭富
(4119)
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9.73
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訂單能見度仍明朗，股價已下挫三成，長線買點浮現
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新日興
(3376)
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9.71
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手握蘋果新產品訂單，看好業績可望從3月開始回穩
製表：廖育偲
3月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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三商壽
(2867)
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4.94
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考量IFRS 17決議不配發股利，目前股價低於票面
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上銀
(2049)
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4.26
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去年純益年減65%，每股賺6.03元，為近3年低點
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聚陽
(1477)
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2.28
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因疫情、匯率及客戶調整船期，2月營收探15個月低點
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國際中橡
(2104)
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2.17
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中國與印度相繼封城，今年營運雪上加霜，業績不妙
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信邦
(3023)
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2.11
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外資反手調節，終結日K連四紅，未能成功站穩月線
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台中銀
(2812)
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1.9
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外資大賣逾千張，日K連四紅止步，驚險守住票面價
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正新
(2105)
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1.74
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今年擬每股配息1元，連續第二年創股利歷史新低
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磐亞
(4707)
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1.65
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外資連續性賣超，日K寫連三黑，股價跌破5日線
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長榮航
(2618)
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1.62
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受疫情衝擊，航空業者苦撐營運，股價低於10元
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川湖
(2059)
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1.54
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外資大砍持股不手軟，連12日站在賣方，股價探低
製表：廖育偲
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