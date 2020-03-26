3月26日一分鐘強弱勢股

3月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

精測

(6510)

10

利空逐步消化，股價連日彈升，成功收復年線及月線

裕日車

(2227)

10

因大陸轉投資收益可觀，去年每股純益大賺24.27元

喬山

(1736)

9.97

祭出庫藏股奏效，全年營運戰新高，股價連四日反彈

亞德客-KY

(1590)

9.94

陸廠復工率逾9成，3月營收可期，去年EPS 14.42元

家登

(3680)

9.91

今年EUV Pod出貨看俏，去年獲利創高，年增逾10倍

力致

(3483)

9.9

去年獲利年增3倍，EPS 3.11元，今年擬派利1.5元

高力

(8996)

9.9

日K拉出連四紅，去年EPS1.77元，擬每股配息2元

愛普

(6531)

9.77

全力拚毛利率，疫情對訂單尚無大影響，股價連三漲

旭富

(4119)

9.73

訂單能見度仍明朗，股價已下挫三成，長線買點浮現

新日興

(3376)

9.71

手握蘋果新產品訂單，看好業績可望從3月開始回穩

製表：廖育偲

3月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

三商壽

(2867)

4.94

考量IFRS 17決議不配發股利，目前股價低於票面

上銀

(2049)

4.26

去年純益年減65%，每股賺6.03元，為近3年低點

聚陽

(1477)

2.28

因疫情、匯率及客戶調整船期，2月營收探15個月低點

國際中橡

(2104)

2.17

中國與印度相繼封城，今年營運雪上加霜，業績不妙

信邦

(3023)

2.11

外資反手調節，終結日K連四紅，未能成功站穩月線

台中銀

(2812)

1.9

外資大賣逾千張，日K連四紅止步，驚險守住票面價

正新

(2105)

1.74

今年擬每股配息1元，連續第二年創股利歷史新低

磐亞

(4707)

1.65

外資連續性賣超，日K寫連三黑，股價跌破5日線

長榮航

(2618)

1.62

受疫情衝擊，航空業者苦撐營運，股價低於10元

川湖

(2059)

1.54

外資大砍持股不手軟，連12日站在賣方，股價探低

製表：廖育偲

延伸閱讀

莊佳螢｜台股震盪打底 把握進場機會

國家隊力挺雙王 台股吃定心丸登高9736

王文良|全球股市走在鋼索上 反彈逢高減碼、向下操作

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram

工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

你可能還喜歡

護國神山夠穩！ 外資買超86億也鎖定這幾檔

莊佳螢｜台股震盪打底 把握進場機會

山東新規：入境一律搭飛機 自費集中隔離14天

永豐餘去年獲利近7年高 擬配息0.7元