衛生紙搶購無助業績 永豐餘：盼疫情早結束

疫情延燒，永豐餘儘管近期受惠台灣衛生紙搶購潮，但衛生紙跟清潔用品只佔營收15%，營收比重近5成的紙箱客戶拉貨仍緩慢，加上歐美疫情抑制全球經濟動能，只能期盼疫情早結束。

永豐餘與華紙今天舉行線上聯合法說；永豐餘公告去年度財報，全年營收為新台幣747.6億元，年減2.2%，稅後淨利22.86億元，創下2012年來新高，年成長58.7%，每股稅後淨利1.38元，為2004年以來新高。

另外，董事會日前決議將現金股利從過去2年的每股0.6元提升至每股0.7元，配發率約50.7%。

去年受惠於工紙紙器事業群揚州廠產品組合改善，以及消費品事業群於紙品、潔品持續研發創新，另外，小金雞母的永道射頻順利開拓歐洲市場帶動貢獻。

不過展望今年，受到疫情影響，永豐餘坦言，儘管大陸政府解除禁令，但現階段客戶復工尚未回到正常軌道，另外歐美疫情衝擊造成市場擔憂全球經濟恐放緩，從歐美地區回撲的疫情衝擊還沒解除。

永豐餘目前擔憂，若疫情衝擊時間拉長，恐會削弱復甦力道。

至於近期台灣再度掀起衛生紙搶購潮，永豐餘說，在消費品事業群營收有所幫助，但是對公司合併營收不會有明顯成長。

而華紙去年第4季稅後淨損2.15億元，每股稅後淨損為0.19元，創下2013年第2季以來最大虧損，也是連2季虧損，主要是受到紙漿原料木板價格大漲、花蓮漿廠停車改機時間拉長與漿價下跌。

由於下半年營運低迷，2019年度稅後淨損2.45億元，大幅衰退1.55倍，年度每股稅後淨損0.22元。

不過華紙強調，受到新冠肺炎疫情帶動食品與醫療包裝用紙需求增溫，又以食品包裝需求最為強勁，去年食品包裝用紙占公司營收比重僅5%，今年第1季跳升至10%。

此外，目前巴西、印度與紐西蘭紙漿廠因應疫情停工，供給較為短缺情況下，巴西紙漿廠醞釀喊漲，再加上，紙漿廠停工對木片拉貨下降，木片價格近期有下跌，預期在成本壓力舒緩與產品售價上漲格局，對華紙有望間接受惠。

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