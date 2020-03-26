國家隊力挺雙王 台股吃定心丸登高9736

受惠國家隊法人力挺雙王台積電與股王大立光，且國安基金上午表態，仍在隨時監看大盤，使主力群、大股東與業內實戶等市場大戶吃了定心丸，在作價作量具題材相關股票的反彈力道上不遺餘力，激勵盤勢開震盪走高，加權股價指數終場收復9700點，報9736.36點，上漲91.61點，漲幅0.95%，成交1527.97億元。

除台股表現不錯外，盤中傳來美國會參院通過2兆美元振興經濟之抗疫法案後，更提振短多信心，而亞股新興市場包括新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、印尼與印度等，也多紅光滿面，迄台北時間下午1：45，分別暫報上漲0.23%、7.44%、0.77%、0.74%、1.69%、9.62%及3.39%，這對以布局亞股新興市場為主的海外基金，帶來天大好消息。

另外，南韓股市也開低走高，主要原因係韓國將祭出至少3個月的QE（量化寬鬆），無限量挹注市場資金活水，現下韓股暫報大漲1.02%，一甩早市開盤下挫陰霾；不過，日股表現弱勢，主因係東京都確診的新冠肺炎病例愈來愈多，官方不排除未來或有封城可能，使投資人受驚嚇，目前係暫報大跌729點，跌幅3.73%。

匯市方面，韓國決定無限量QE後，使韓圜兌美元匯價持續疲軟，連帶影響新台幣走勢，不過，就貶幅來看，新台幣仍屬相對抗跌貨幣。值得注意者，係馬來幣、印尼盾與印度盧比等兌美元匯率的貶幅擴大，短期是否波及其他新興市場亞幣，需密切追蹤。

此外，周四盤中最受矚目的消息，仍是美參議院是表決通過2兆美元振興經濟法案，結果是正面的，但還需眾議院過關才竟其功，在眾院尚未拍板之前，美道瓊期呈現震盪走疲格局，但又顯現軟中透堅企圖心。除振興方案外，市場也關注即將公布的失業率，若出乎意外超過市場預期，則美股現貨極短線多、空大鬥法的勝負，還在未定之天。

台股方面，今表現較佳的標的，包括宅經濟概念，防疫與生醫概念、未來3個月景氣看好矽晶圓與被動元件、在3月銷售傳佳績的汽車族群與大陸廠陸續復工的部分PCB股票。目前看起來，在國安基金護持下，大盤短期未脫類股輪動或個股依題材表現架構，而整體向上攻堅再挑戰萬點大關與年線企圖心值追蹤。

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