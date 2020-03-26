台股走勢震盪 百檔咬牙拉牛車

台股今（26日）加權股價指數收盤報9736.36點，漲91.61點，漲幅0.95％

，成交量為1527.96億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大有87檔，前10名為倉佑 (1568)跟裕日車 (2227)漲停，喬山 (1736)、三發地產 (9946)、慶豐富 (9935)、亞德客-KY (1590)、元晶 (6443)、聯上發 (2537)、淳安 (6283)及駐龍 (4572)。

今日僅3檔超過5％跌幅，跌幅前10名有三洋紡 (1472)、東訊 (2321)、中鴻 (2014)、三商壽 (2867)、龍邦 (2514)、全宇生技-KY (4148)、穎漢 (4562)、上銀 (2049)、宏盛 (2534)及台南-KY (5906)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、聯電 (2303)、旺宏 (2337)、玉山金 (2884)、金像電 (2368)、中信金 (2891)、台積電 (2330)、華通 (2313)及緯創 (3231)。

上櫃有87檔5％以上漲幅，其中前10名為精測 (6510)、富驊 (5465)、友銓 (5321)、歐買尬 (3687)、達邦蛋白 (6578)跟大宇資 (6111)等漲停，茂迪 (6244)、勤凱 (4760)、智擎 (4162)及茂訊 (3213)。

今日上櫃有8檔股票有5％以上的大跌，前10檔康聯訊 (3672)、牧東 (4950)、全達 (8068)、嘉鋼 (2067)、劍湖山 (5701)、昇華 (4806)、金穎生技 (1796) 、宏大 (8932)、強新 (5013)及綠河-KY (8444)。

上櫃成交量前10名個股為中美晶 (5483)、原相 (3227)、威剛 (3260)、宏捷科 (8086)、磐亞 (4707)、世界 (5347)、元太 (8069)、穩懋 (3105)、雙鴻 (3324)及合晶 (6182)。

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