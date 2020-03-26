上市櫃企業新聞 重點摘要

今（3/26）日上、市櫃企業新聞，重點摘要：

1.鋼管大廠美亞（2020）去年稅後淨利為4.36億元、年增45.33％，每股EPS為1.96元，優於前年的每股1.34元。

2.特力（2908）集團25日董事會確定2019年度財報，在第三季認列收掉大陸零售13家店後，Q4轉盈EPS達0.27元，全年營收380.6億元，較去年同期減少4.6%，稅後淨利1億元，EPS0.2元，較去年減少0.6元；今年由資本公積發放現金每股0.71元。

特力指出，第四季營收90.7億元，較去年同期減少7.4%，稅後淨利1.38億元，

3.LED驅動IC廠聚積（3527）持續布局Mini LED／Micro LED市場，預計第二季將推出新款驅動IC，瞄準下半年即將到來的Mini LED商機。法人看好，下半年電視品牌將可望加大力道推動Mini LED電視，聚積驅動IC出貨量有機會更加暢旺。

4.凱基投顧說明，基於短中期動能不佳，且投資人對汽車零組件產業信心低落，降評為升（2231）至「中立」，推測未來12個月合理股價由217元直接砍過半，僅剩98元，建議旗下客戶等到營收動能復甦，再來關注。

5.武漢肺炎疫情近期在歐美迅速蔓延，投顧法人推測新iPhone將延後一個月上市，今年iPhone出貨量調降至1.8億支，並將金屬機殼廠可成今年營收成長率從12%下修至4%。

6.肺炎衝擊房客繳不出租金，四大壽險業籲調降壽險業投資性不動產收益率門檻，就可調降承租戶租金。金管會主委顧立雄今天說，收到建議細節會再了解，盡快研議是否有暫行措施。

7.應華精密2019年度每股盈餘（EPS）1.3元，年增381%，董事會於25日開始啟動庫藏股預計買回2000張，第2季隨著工廠陸續復工營運將回溫。

8.鴻海旗下鴻騰六零八八精密看好今年行動設備應用業績表現，擴大投資車用自動駕駛零組件，預估今年連接器產業可續成長，與鴻海集團密切合作掌握汽車電子新商機。