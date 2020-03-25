華夏看好需求回溫 衝刺PVC上半年全產全銷

聚氯乙烯（PVC）廠華夏副董事長林漢福表示，儘管原油價格下跌導致PVC跟跌，不過乙烯法PVC競爭力將大幅提升，預期今年首季產銷量將優於去年同期，上半年全產全銷目標不變。

台聚集團法說會由華夏打頭陣，今天舉行線上法說會，2019年營收新台幣151.17億元，年減0.5%，稅後淨利降至6.42億元，較前年大幅衰退5成，主因PVC價格走跌、原料上漲影響毛利。

對於今年營運，林漢福強調，2月營收12.69億元，年成長逾4成，2月大陸復工延遲拖累台灣供應鏈，不過華夏並未受衝擊；緊接3月營運「將不比2月差」，第1季與去年同季相比，將維持成長軌道，上半年維持全產全銷計畫未改變。

主力市場印度受到當地宵禁管制與封城影響，目前印度接單確實不理想，華夏副總胡吉宏認為，印度政府規劃今年GDP6%高成長目標不變，對於PVC潛在需求仍龐大。

此外，7成PVC銷往印度市場，應用在農業管材，胡吉宏說，「即使疫情再嚴重，還是要吃飯，一旦疫情受到控制，需求將回籠」。

林漢福指出，原本預期今年PVC行情有望緩步上漲，未料3月原油價格崩跌，加上新冠肺炎疫情在全球擴散，4月PVC行情仍是往下修正；目前原油若維持在每桶20至30美元，估計PVC上游原料的二氯乙烷（EDC），將在每噸200至300美元低檔震盪。

原料成本下降，將帶動乙烯法PVC競爭力，相較於中國大陸電石法PVC來得好。

胡吉宏說，原油從每桶50美元下跌至20多美元，「相信電石法PVC沒有這種下跌空間」，電石法PVC稼動率將開低，目前大陸PVC內銷價面臨大幅度下修，跌幅比外銷價深。

整體觀察，華夏依舊偏樂觀，目前疫情從中國大陸擴散至全球各地，由於封城停工抑制需求，只要封城解除，將會回到基本盤。

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