3月25日一分鐘強弱勢股
3月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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漢唐
(2404)
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10
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擬配息13元、創歷史新高，搭大盤反彈列車，急攻漲停
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智伸科
(4551)
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9.99
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去年EPS 7.6元創新高；旗下電子與醫療訂單正常拉貨
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鈺齊-KY
(9802)
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9.99
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1月獲利年增逾58%，EPS 達0.98元；股價V型反轉
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威剛
(3260)
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9.98
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祭出庫藏股，外資近日也有逢低回補之跡，股價反彈
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和泰車
(2207)
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9.97
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疫情延燒、刺激買氣，3月前20日汽車銷售年增率35％
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台表科
(6278)
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9.97
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投信近日出現轉買跡象；股價連3日回升、彈至10日線
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技嘉
(2376)
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9.96
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疫情肆虐帶動「宅經濟」，主機板、繪圖卡等類股將受惠
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茂林-KY
(4935)
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9.96
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股價波段跌幅逾30%、跌深反彈回10日線；KD低檔翻揚
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豐泰
(9910)
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9.96
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去年擬派利6元，東奧延期定案、不確定因素消除，早盤亮燈
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儒鴻
(1476)
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9.95
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去年獲利歷史次高、EPS 15.67元，擬配息11元，持平歷史最佳
製表：方歆婷
3月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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璟德
(3152)
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4.4
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外資近日多站賣方；遭遇年線、月線反壓，股價紅翻黑
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優群
(3217)
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3.92
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股價率先站回各均線上，引賣壓出籠、黑K吞噬前根紅K
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聯亞
(3081)
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2.34
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股價再度挑戰月線失利，遇年線反壓回落，苦吞長黑K
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台勝科
(3532)
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2.22
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外資獨鍾類股龍頭，初評「劣於大盤」、合理價百元出頭
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超眾
(6230)
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2.22
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遭列警示股；近期反彈走勢暫歇，拉回向5日線求支撐
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泰鼎-KY
(4927)
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2.1
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股價再度挑戰月線卻未能站穩，拉出長黑K棒逼近季線
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泰博
(4736)
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1.86
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股價漲勢暫歇、拉回向月線求支撐；黑K吞噬前根紅K
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矽統
(2363)
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1.59
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跨足成效尚未顯現，去年持續虧損，每股虧損0.42元
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復盛應用
(6670)
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1.59
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去年獲利走高，惟擬配現金股利8元，為3年來最低
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毛寶
(1732)
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1.34
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股價挾防疫題材高檔震檔，賣盤調節、小幅向5日線拉回
製表：方歆婷
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