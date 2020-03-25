3月25日一分鐘強弱勢股

3月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

漢唐

(2404)

10

擬配息13元、創歷史新高，搭大盤反彈列車，急攻漲停

智伸科

(4551)

9.99

去年EPS 7.6元創新高；旗下電子與醫療訂單正常拉貨

鈺齊-KY

(9802)

9.99

1月獲利年增逾58%，EPS 達0.98元；股價V型反轉

威剛

(3260)

9.98

祭出庫藏股，外資近日也有逢低回補之跡，股價反彈

和泰車

(2207)

9.97

疫情延燒、刺激買氣，3月前20日汽車銷售年增率35％

台表科

(6278)

9.97

投信近日出現轉買跡象；股價連3日回升、彈至10日線

技嘉

(2376)

9.96

疫情肆虐帶動「宅經濟」，主機板、繪圖卡等類股將受惠

茂林-KY

(4935)

9.96

股價波段跌幅逾30%、跌深反彈回10日線；KD低檔翻揚

豐泰

(9910)

9.96

去年擬派利6元，東奧延期定案、不確定因素消除，早盤亮燈

儒鴻

(1476)

9.95

去年獲利歷史次高、EPS 15.67元，擬配息11元，持平歷史最佳

製表：方歆婷

3月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

璟德

(3152)

 4.4

外資近日多站賣方；遭遇年線、月線反壓，股價紅翻黑

優群

(3217)

 3.92

股價率先站回各均線上，引賣壓出籠、黑K吞噬前根紅K

聯亞

(3081)

 2.34

股價再度挑戰月線失利，遇年線反壓回落，苦吞長黑K

台勝科

(3532)

 2.22

外資獨鍾類股龍頭，初評「劣於大盤」、合理價百元出頭

超眾

(6230)

 2.22

遭列警示股；近期反彈走勢暫歇，拉回向5日線求支撐

泰鼎-KY

(4927)

 2.1

股價再度挑戰月線卻未能站穩，拉出長黑K棒逼近季線

泰博

(4736)

 1.86

股價漲勢暫歇、拉回向月線求支撐；黑K吞噬前根紅K

矽統

(2363)

 1.59

跨足成效尚未顯現，去年持續虧損，每股虧損0.42元

復盛應用

(6670)

 1.59

去年獲利走高，惟擬配現金股利8元，為3年來最低

毛寶

(1732)

 1.34

股價挾防疫題材高檔震檔，賣盤調節、小幅向5日線拉回

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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