3大法人賣超31億 台股百花齊放突破9600

台股類股齊揚收漲359點 突破9600點關卡

台股今天延續強勁反彈走勢，在傳統產業、電子與金融類股全面走揚帶動下，加權指數終場收漲359點，突破9600點關卡。

加權指數今天收在9644.75點，漲359.13點，漲幅3.87%，成交值約新台幣1829.99億元。

裕日車去年獲利表現亮麗，每股純益24.27元，股價強攻漲停，達210元，漲幅達9.94%，帶動裕隆與中華股價同步走高，分別漲5.8%及4.32%，整體汽車類股指數漲8.28%，表現最強。

塑膠類股指數也漲逾6%，紡織類股指數漲逾5%，營建、運輸與觀光類股也都有不錯表現，類股指數同步漲逾4%。僅食品類股表現相對疲弱，類股指數漲幅不到1%。

電子類股方面，美系外資預期，蘋果（Apple）可能砍單，將影響台積電第2季5奈米產能利用率不如預期，不過，仍預估台積電今年營收將成長約15%。台積電今天股價不受影響，收在277元，漲3.55%。

股王大立光與鴻海等權值股股價也有不錯表現，分別收漲6.14%及2.88%。整體電子類股指數漲3.81%。

分析師王兆立表示，台股短線自低點8523.63點已大幅反彈近1200點，後續獲利回吐及解套賣壓情況值得觀察，將是牽動台股後市一大關鍵；全球武漢肺炎疫情未來發展也將是市場關注的重點。

三大法人賣超台股31.06億元

台股今天漲359.13點，收在9644.75點，成交值新台幣1829.99億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超31.06億元。

自營商賣超21.4億元，投信買超13.28億元，外資及陸資賣超22.94億元。業內人士解讀，外資賣壓大幅降低，應與調整持股有關，此外，北美新冠肺炎疫情未獲有效掌控之前，外資大舉加碼的機率不高，仍與資金需隨時伺機匯出，守護母體有關。