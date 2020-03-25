熱錢蜂擁而至 台股狂飆上百檔個股瘋漲

圖／本報資料照片

台股今（23日）加權股價指數收盤報9,644.75點，大漲359.13點，漲幅3.86％，成交量為1,830億元。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅超過5％漲幅有上百檔，前10名為漢　唐 (2404)麗　正 (2302)禾聯碩 (5283)為　升 (2231)羅　昇 (8374)聯德控股-KY (4912)中　和 (1439)智伸科 (4551)鈺齊-KY (9802)美　時 (1795)

上櫃有上百檔股票超過5％漲幅，其中前10名為德　記 (5902)同　致 (3552)凱柏實業 (3073)宏易創新 (4530)建　錩 (5014)鈺　太 (6679) 旺　玖 (6233)興　采 (4433)威　剛 (3260) 西　柏 (3541)

上市有2檔超過5％跌幅，跌幅前10名為夏　都 (2722)誠　創 (3536)裕　豐 (1438)展　宇 (1776)威強電 (3022)力　特 (3051)台勝科 (3532)超　眾 (6230)泰鼎-KY (4927)春　雨 (2012)

今日上櫃股票有11檔大跌5％以上，其中前10檔為太景*-KY (4157)精　確 (3162)永利聯合 (8080)勝　昱 (4304)世　紀 (5314)尚　茂 (8291)兆　遠 (4944)沛　亨 (6291)全　達 (8068)淳　紳 (4529)

上市成交量前10名個股為聯　電 (2303)群　創 (3481)友　達 (2409)玉山金 (2884)中信金 (2891)台積電 (2330)新光金 (2888)金像電 (2368)長榮航 (2618)鴻　海 (2317)

上櫃成交量前10名個股為中美晶 (5483)元　太 (8069)原　相 (3227)穩　懋 (3105)威　剛 (3260)合　晶 (6182) 宏捷科 (8086)優　群 (3217)世　界 (5347)雙　鴻 (3324)

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