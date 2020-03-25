熱錢蜂擁而至 台股狂飆上百檔個股瘋漲

台股今（23日）加權股價指數收盤報9,644.75點，大漲359.13點，漲幅3.86％，成交量為1,830億元。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅超過5％漲幅有上百檔，前10名為漢 唐 (2404)麗 正 (2302)禾聯碩 (5283)為 升 (2231)羅 昇 (8374)聯德控股-KY (4912)中 和 (1439)智伸科 (4551)鈺齊-KY (9802)美 時 (1795)

上櫃有上百檔股票超過5％漲幅，其中前10名為德 記 (5902)同 致 (3552)凱柏實業 (3073)宏易創新 (4530)建 錩 (5014)鈺 太 (6679) 旺 玖 (6233)興 采 (4433)威 剛 (3260) 西 柏 (3541)

上市有2檔超過5％跌幅，跌幅前10名為夏 都 (2722)誠 創 (3536)裕 豐 (1438)展 宇 (1776)威強電 (3022)力 特 (3051)台勝科 (3532)超 眾 (6230)泰鼎-KY (4927)春 雨 (2012)

今日上櫃股票有11檔大跌5％以上，其中前10檔為太景*-KY (4157)精 確 (3162)永利聯合 (8080)勝 昱 (4304)世 紀 (5314)尚 茂 (8291)兆 遠 (4944)沛 亨 (6291)全 達 (8068)淳 紳 (4529)

上市成交量前10名個股為聯 電 (2303)群 創 (3481)友 達 (2409)玉山金 (2884)中信金 (2891)台積電 (2330)新光金 (2888)金像電 (2368)長榮航 (2618)鴻 海 (2317)

上櫃成交量前10名個股為中美晶 (5483)元 太 (8069)原 相 (3227)穩 懋 (3105)威 剛 (3260)合 晶 (6182) 宏捷科 (8086)優 群 (3217)世 界 (5347)雙 鴻 (3324)

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