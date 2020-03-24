台積電終結連13賣！ 外資轉買超52億

終結連12賣！國安基金在上周五（20日）進場護盤後，台股跌深反彈，雖本周一再度大跌逾300點，但明顯價跌量縮，外資終於在周二（24日）轉站多方，買超52.58億元，讓3大法人買超52.58億元。

美國聯準會無上限實施量化寬鬆（QE），台股24日早盤由權值王台積電帶動反攻，隨後漲點擴大，收復10年線，盤中漲勢一度來到525.61點，終場上漲395.59點、報收9,285.62點。台積電股價終場上漲12.5元、收在267.5元。

從3大法人動向來看，自營商賣超21.39億元，投信買超1.16億元，外資及陸資買超52.58億元，合計金額買超32.35億元。8大官股券商受託進出統計賣超3.36億元，趁著外資買超之際，備妥更多銀彈防止台股再度遭到拋售。

外資今年以來在台股賣超5,000億元，在新冠肺炎於歐美國家大爆發後，從3月以來外資賣超量就占逾3,000億元，隨著川普政府不斷祭出救市措施，外資於24日終結連12賣。

外資今日買超排行前10名分別為：台積電（2330）、旺宏（2337)）、元大滬深300正2（00637L）、富邦VIX（00677U）、中華電（2412）、元大台灣50反1（00632R）、台新金（2887）、仁寶（2324）、元大金（2885）、上海商銀（5876）。

台積電也終結遭到外資連13賣的命運，市值重回7兆元大關，盤中一度上漲至最高點274元，終場收在267.5元，成交總量達81,860張，外資買超逾17,390張，投信買超104張，自營商賣超404張，合計3大法人買超逾17,090張。

（中時電子報 呂承哲）