外資返多頭？今買超台股52億元

外資從今年以來，在台股已大賣超逾5000億元，而從3月算起，也賣超逾3000億元，可謂從新冠肺炎在全球陸續大流行後，在台股就多是看空格局。不過，從上周五國安基金宣布進場護盤，且財長表示，國安基金係來無影去無蹤，隨機進場，使台股多方似吃了定心丸。

台股在上周五大漲逾500點，本周一雖再度大跌逾300點，但已明顯價跌量縮，部分高股息殖利率與第二季或第三季原物料供需仍看失衡者，尤其跌不下去。加上美Fed（聯準會）出乎意外祭出購買債券無上限措施，為市場挹注資金活水，而激勵今集中交易市場加權股價指數再度大漲近400點，不僅完全詉復昨日失土，還進一步向9300點扣關。

台股短多漸占上風後，外資對台股看空的風向也開始轉變，不僅在台指期的低檔加碼多單，也在現貨市場由空翻多，周二竟買超52.58億元，使外資等3大法人在台股的單日買超金額係32.35億元。

今源自內資法人相對沈重賣壓，以自營商體系為主，單日係賣超21.39億元，投信則係買超1.16億元。目前看起來，外資在台股期現貨兩市場逐漸加碼後，台股短期在國安基金未正式宣布退場之前，有機會一路向高檔年線挑戰，波段反彈行情不宜過分看淡。

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