新手面對逐筆交易別慌 用限價＋ROD就好

台股「逐筆交易」制度昨正式上路，各券商周末緊急修改交易平台，投資人打開看盤APP時會發現不太一樣。散戶如果還沒時間慢慢學，可先使用「限價＋ROD」的方式下單，等同於現行交易作法，不需要太緊張。

「逐筆交易」新制上路，對投資人來說，最大衝擊莫過於下單方式改變。打開更新後的券商看盤App，發現交易類別有限價與市價兩種，交易條件則是ROD（當天有效單）、IOC（立即成交否則取消）跟FOK（立即全部成交否則取消）三種，恐怕眼花撩亂。

事實上，台股過去只有「限價＋ROD（當天有效單）」一種，也就是決定價格後，單掛出去就到收盤。「市價」是號子內「掛漲停買、掛跌停賣」的行話，也就是「非買（賣）不可，但其實台股過往沒有市價，這是交易員或系統幫你用「漲（跌）停價」下的單。

新增的市價單，跟過往一定要買（賣）到的概念類似，不過要注意的是，市價單可能買得比預期高、賣得比預期低，如果心中已經有理想價格，還是建議用「限價」下單。

交易條件除現行的ROD，還多了IOC（立即成交否則取消），掛出當下允許部份成交，未成交的委託單立即刪單，用途是「只在想要的價位內成交，買不到再重下單」，適合「能搶幾張是幾張」的股民。

另一種是FOK（立即全部成交否則取消），也就是要「買好買滿」，如果沒有買到足夠張數寧可不買，也就是掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可成交，否則就會全部刪單，不會讓你少買、不會有部分成交。

券商公會理事長賀鳴珩指出，一般投資人交易可以「化繁為簡」，只要了解限價下單及改價，就如同現行交易，不必太擔心，散戶可避免使用市價下單，減少投資風險。

逐筆交易上路後，新增限價委託改價，可直接改動價格，雖然比過往方便，但因逐筆交易是「秒成交」，不像先前還有5秒緩衝，很可能改完單後就馬上撮合，仍要多注意。

（中國時報 黃琮淵）