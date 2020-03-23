台股再破十年線 617檔今禁空

美國疫情升高及國際股災再起，台股再破十年線，所幸有國家隊買盤及上市櫃庫藏股撐腰，23日盤中低檔拉升140點、收8,890點，逐筆交易上線首日市場觀望，看量能急縮到1,540億元，但上市櫃當沖比重仍維持在28.49％及37.26％高水位；專家看八大行庫23日買超35.36億元，3月庫藏股家數突破百家，加以台積電、大立光等617檔個股跌幅超過3.5％，今（24）日禁空令等，有利於跌勢趨緩。

歐美新冠疫情持續擴散，封國封城影響經濟活動及GDP下修，衝擊亞股普遍走弱，台股23日再遭外資賣超158億元、外資已連12賣，不過國家隊買盤持續進場，市場預期國安基金應有有小買動作，而八大行庫23日買超35.36億元，主要買超群創、友達、兆豐金、合庫金、鴻海、台積電及旺宏等，連九日買超金額460億元。

另外，上周爆增82家上市櫃公司實施庫藏股自救股價，其中聯發科、佰鴻、全漢、運錩、鈺緯、台聯電、邑錡等23日股價都逆勢上揚走勢，而23日至少再新增20家加入庫藏股行列（國票金、台郡、強茂等都超過萬張庫藏股），3月來累計超過118家上市櫃庫藏股。

統計23日677檔個股跌幅超過3.5％，扣除沒有信用交易，共有617檔個股今日將適用平盤下不得放空新制，其中包含蘋果三王台積電、大立光、鴻海，金融的富邦金、玉山金、中信金、第一金，傳產的台化、統一、統一超等。

華南投顧董事長儲祥生指出，歐美疫情一路往上走，而多國採取封國及封城措施以管控疫情，直接影響消費及經濟活動，衝擊美股續跌，台股23日再次跌破十年線，但目前有40檔個股市價較3月低檔彈升20％，超過300檔也彈升10％。再加上國家隊進場、庫藏股及超過600檔個股禁空，大盤跌勢將可趨緩，不致跌破前低8,523點，但真正止跌回穩仍要看美股。

大展投顧總經理賴建承表示，逐筆交易上線首日市場買盤觀望，雖然23日再殺低摜破十年線，但留下影線及量能急縮到1,540億元，顯示量能已沉澱，研判大盤KD有機會在低檔交叉向上、MACD柱狀體收斂等，指數將在十年線下反覆築底，而之前跌破大頸線9,319點，已成上檔壓力。