外資賣超158億 台股跳水344點拉回8890

美股震盪衝擊市場信心 台股跌344點失守8900點

外資等3大法人今總計賣超209.71億元。包括外資與陸資單日賣超158.56億元，投信法人賣超7603萬元及自營商賣超50.39億元。

美國期貨電子盤再次觸及熔斷引發市場恐慌，台股早盤一度大跌逾480點，盤中雖收斂跌幅，但終場仍重挫344點，以8890.03點作收，失守8900點關卡。

美國振興經濟方案在國會受挫，美國期貨電子盤開盤一度熔斷，弱化亞股信心，包括韓股、香港恆生指數與中國上證指數均下跌，台股早盤也難逃賣壓。不過美國期貨電子盤跌幅收斂，也讓台股買方進場承接，終場收在8890.03點、下跌344.06點，跌幅3.73%，成交值萎縮至新台幣1468.51億元。

市場關注的台積電開低一度重挫6.67%，最低觸及252元後吸引買盤進駐，但尾盤單筆爆出近萬張賣壓，終場收在255元，跌幅5.56%；鴻海同樣不敵大盤賣壓，股價收在67.5元，跌幅4.66%；大立光開低走高，股價一度逆勢翻紅，但下半場賣壓仍重，終場收在3450元，跌幅3.5%。

聯發科宣布斥資71億元買回1.59萬張庫藏股，帶動股價重回300元大關，終場收在308元，連2天收紅K棒。

今天盤面強勢股也包括防疫概念股的南光、熱映與中化等，股價均亮出漲停，分別鎖在35.2元、49元、17.95元。

國泰證期處經理蔡明翰指出，觀察全球股市，以季線負乖離率來看，歐美股市均高達30%、日韓股市約25%、台股近20%，唯獨陸股僅8%，凸顯出當前疫情重災區落在歐美，其次為日韓區域；雖然台灣在防疫工作表現不錯，但台股與美股連動性強，只要美股不止穩，台股很難逆勢上漲。

蔡明翰預期，台股整體趨勢仍是震盪下跌格局，不過在國安基金護盤與政府禁空令下，台灣加權指數跌幅將有限，目前首要觀察美股是否可以維繫3天不破前波低點，一旦不再續破，將是美股止穩跡象。