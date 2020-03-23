今日焦點股 重點摘要

今(3/23)日熱門焦點股如下：

（1）受到大盤重挫衝擊，23日早盤自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）紛紛不支倒地，唯獨日馳（1526）一支獨秀、股價逆勢上漲，盤中一度衝上漲停！

日馳2月營收0.77億元，年增率達18.65%；董事會日前通過決議，每股擬發放0.8元股息案，激勵日馳連續2日股價大漲，目前盤中股價大漲超過7%。（工商時報 曾麗芳）

（2）IC設計廠聯發科今天起將買回1.59萬張庫藏股，這不僅是聯發科8年多來首度實施庫藏股，預計買回庫藏股規模還創下歷史新高，激勵今天股價一度強漲逾4%。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，資本市場劇烈波動，聯發科董事會決議自23日起至5月22日，買回1.59萬張庫藏股，維護股東權益。

聯發科這次庫藏股買回區間價格每股新台幣301至452元，買回股份上限總金額達71.868億元。

聯發科決定實施庫藏股，順利重振市場信心，今天在買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達314元，漲13元，漲幅4.31%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.永豐餘(1907)：衛生紙之亂帶動3月營運，今早股價逆勢大漲逾5.5%，躍過5日線。

2.矽統(2363)：派利利多續熱，今早噴量頻頻觸及漲停，躍過月線。

3.欣興(3037)：20日外資轉買超2,444張，帶動今早股價開低走高，強勢抗跌。

4.泰鼎-KY(4927)：全年營運有望不淡，外資連四日買超，今早股價開低走高近4%，收復季線、挑戰月線。

5.全漢(3015)：108年EPS 0.70元，優於107年的0.4元，加上啟動庫藏股，今早股價放量逆漲逾9%。

6.熱映(3373)：疫情未平熄、大盤未止跌，資金擇防疫題材避險，早盤直攻漲停板。

7.愛之味(1217)：民生物資搶翻天，工廠拚出貨帶動業績吃補，今早逆揚走高逾1%。

8.日勝生(2547)：股價太委屈，公司出手庫藏股，早盤黑翻紅攻高2%。

9.紅馬-KY(2928)：2月每股賺0.46元、前2月獲利跳增2.1倍，業績護股價，今早登漲停。

10.聯發科(2454)：今起實施庫藏股，區間價301-452元間，三大法人聯手買超，早盤連2日反彈，逆勢帶量翻紅上漲近4%。

11.矽力-KY(6415)：5G題材不看淡，出貨續旺，全年業績再拚新高，股價強漲逾8%，站穩5日線。

12.中橡(2104)：新冠疫情將引發供應鏈效應衝擊炭黑產業，今年損益有影響，外資連6買超不敵大盤頹勢，晨盤重挫至跌停價，並創波段新低點。

13.保瑞(6472)：今祭庫藏股，區間價85～180元，早盤翻紅走揚4%。

14.寶齡富錦(1760)：去年擬配息1.8元，早盤逆勢走揚3%，收復五日線。

15.南光(1752)：獲外資連6買+防疫題材火熱，早盤翻紅大漲6%，重登5日線。

16.強生(4747)：2月營收亮眼+防疫題材點火，開盤跳空鎖漲停，彈上5日線。

17.健亞(4130)：老藥新用商機，台廠供應鏈成形，早盤聞訊攻頂，收復50元。

18.興采(4433)：擬每股現金40元公開收購聚紡四成股權，激勵開盤跳空漲停鎖住，重登20元。

19.旭富(4119)：2月合併稅前獲利8325萬元，加以防疫題材助攻，早盤一度攻頂，重返百元俱樂部。

20.友訊(2332)：在家上班掀風潮，網通湧急單，早盤吸引買盤進駐，股價翻紅勁揚5%。

（4）武漢肺炎疫情蔓延，市場恐慌氣氛濃厚，台股早盤一度慘跌483.95點，台積電、股王大立光與鴻海股價同步重挫逾5%，3公司市值共縮水近5500億元。

台積電於20日強勢反彈，順利完成填息後，今天隨著大盤重挫，股價走勢轉趨疲弱，盤中一度達新台幣252元，跌18元，跌幅達6.67%，單日市值縮水達4667.46億元，滑落至6.53兆元。不過，迄中場11：33，股價跌已收歛至3.52%。

大立光與鴻海股價也同步走弱，大立光股價一度達3350元，跌225元，跌幅6.29%，市值縮水301.72億元，滑落至4493.69億元。不過，目前市價已趨近平盤附近，暫報小挫0.28%。

鴻海股價也一度達67元，跌3.8元，跌幅5.36%，市值縮水526.79億元，滑落至9288.2億元。包括台積電、大立光與鴻海3公司市值共縮水5495.97億元。（中央社）

（5）台灣櫻花（9911）2019年稅後淨利8.89億元、EPS達4.06元，續創歷史新高！在業績題材撐盤下，23日無畏大盤重挫、早盤股價逆勢開出紅盤，最高漲幅逾1%。

台灣櫻花表示，2019年在廚衛電產品及整體廚房上均有明顯成長，帶動本業績效持續走高。在廚衛電產品部分，其中數位熱水器銷售成長逾8％，佔整體熱水器市占率逼近55％，加上去年第四季政府祭出節能產品補助方案，帶動熱水器及瓦斯爐熱銷，買氣可望延續至今年第一季。

在整體廚房部分，櫻花整體廚房因自行設計、自行生產廚具中的廚電產品，整體設計達到一致化，加上深化整體服務項目，2019年整體廚房零售量成長逾10％，帶動整體廚房業績成長。

櫻花不僅在銷售上有明顯成長，受惠於產品組合及生產效益的雙重提升，2019年整體毛利率達35.6％，創歷史新高。（工商時報 曾麗芳）