嘉里、宅配通強化體質 備戰

今年因為新冠肺炎疫情讓宅經濟火紅，帶動電商物流業務，首季淡季不淡，嘉里大榮（2608）與宅配通（2642）業績明顯受惠，但是兩公司擔心疫情拉得太長傷了全球經濟體系，因此也努力強化公司體質，迎戰變局。其中，嘉里大榮今年5月起將代理義大利國寶意利咖啡（illy），「家裡購」也將開始提供國內代購服務。



今年前二月嘉里大榮、宅配通營收都有不錯的成長，2月成長特別明顯，除了因為今年農曆年落在1月，讓2月少了春節假期干擾，疫情帶來的電商與宅配物流貨量，是主要因素，嘉里大榮2月營收9.56億元，年增44.17％，宅配通2月營收3.05億元 年增14.43％。



兩家所經營的宅配與快遞業務，不同於一般的美食外送，嘉里大榮旗下的嘉里快遞，主要做線上、線下的O2O運送業務，且因為有母公司嘉里大榮的幫助，承接的業務不拘限於都會區，偏遠地區的貨也能接，採取交叉運作模式，提升集團綜效。



此外，嘉里大榮取得意利咖啡在台總代理權，是與集團香港、澳門公司聯手取得，目前香港與澳門已開始正式代理，台灣5月開始代理，嘉里咖啡不設店，只賣咖啡豆、咖啡粉與膠囊。意利咖啡是高檔咖啡，來台已28年，嘉里大榮集團董事長沈宗桂將兼任嘉里咖啡董事長，配送業務將由嘉里大榮負責。



沈宗桂指出，集團旗下事業電商事業家裡購（Kerry go）主要是幫助農民銷售農產品，現正規劃推出代購業務，客戶想吃什麼，可指定店家、農場，由嘉里大榮代購冷凍包或常溫蔬果運送到家，公司僅收物流費，不另收代購費。



宅配通宅主要客戶包括MOMO、PChome、Yahoo等電視購物與電商業者及跨境物流業者。配合母公司東元（1504），去年新增重電物流，已小有獲利，今年第二季規劃跟著東元越南平陽省的美福工業區的智能自動馬達廠，到當地發展重電物流。



近期因沙俄石油價格大戰，近兩周布蘭特原油降幅高達四成，對於物流業也是一項利多，油料成本約占嘉里大榮與宅配通的營運成本3-5％，對公司不無小補。



由於疫情嚴重擴散，多數國家都已封城，針對全球經濟可能出現的衰退，宅配通積極做好強化公司體質的工作，針對作業路線重新檢視合理化；加強倉配一體化業務，爭取確保配送量；增加人員排休，去化特休假等。