台股大變革》散戶必看！逐筆交易懶人包

▎證期局建議使用限價單 相對安全

未來下單將分「限價單」與「市價單」，由於用市價單，瞬間成交價格可能是參考價上下3.5％，未必是投資人可接受的價格，因此建議一般投資人且打算長線投資者，最好用「限價單」…more

▎逐筆交易 賀鳴珩推薦投資人「化繁為簡」

券商公會理事長賀鳴珩指出，一般投資人交易其實可以「化繁為簡」，只要了解限價下單及改價，就如同現行交易，不必因新制上路擔心……more

▎使用市價單可能被退單 宜留意

盤中使用「市價單」不用指定價格，最具價格彈性，優先限價單（含漲停買進、跌停賣出）成交，即盤中市價買單優先漲停買進委託、市價賣單則優先跌停賣出委託……more

▎當IOC委託遇瞬間價格穩定措施

如IOC委託第一筆可成交之價格即觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限，該筆IOC委託整筆自動退單，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施……more

▎當限價ROD遇瞬間價格穩定措施

股遇瞬間價格穩定措施，在其暫緩撮合之2分鐘內的注意事項：