台股大變革》散戶必看！逐筆交易懶人包

證交所
證交所。圖／本報資料照片

▎證期局建議使用限價單 相對安全

未來下單將分「限價單」與「市價單」，由於用市價單，瞬間成交價格可能是參考價上下3.5％，未必是投資人可接受的價格，因此建議一般投資人且打算長線投資者，最好用「限價單」…more

▎逐筆交易 賀鳴珩推薦投資人「化繁為簡」

券商公會理事長賀鳴珩指出，一般投資人交易其實可以「化繁為簡」，只要了解限價下單及改價，就如同現行交易，不必因新制上路擔心……more

▎使用市價單可能被退單 宜留意

盤中使用「市價單」不用指定價格，最具價格彈性，優先限價單（含漲停買進、跌停賣出）成交，即盤中市價買單優先漲停買進委託、市價賣單則優先跌停賣出委託……more

▎當IOC委託遇瞬間價格穩定措施

如IOC委託第一筆可成交之價格即觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限，該筆IOC委託整筆自動退單，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施……more

▎當限價ROD遇瞬間價格穩定措施

股遇瞬間價格穩定措施，在其暫緩撮合之2分鐘內的注意事項：

  • 一、可新增、修改及刪除委託，但僅以限價ROD為限。
  • 二、暫緩撮合期間，不接受市價單、立即成交否則取消委託（IOC）、全部成交否則取消委託（FOK）。
  • 三、在個股暫緩撮合前，如有市價ROD尚未成交，本公司將自動刪除市價ROD，避免該市價ROD成交在投資人非預期之價格……more
工商時報 數位編輯
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