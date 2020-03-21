超低利時代 配息行情暖身

美國聯邦基準利率水準降至近零利率的區間，各國央行也跟進調降利率，超低利時代已正式來臨。法人表示，目前債券價格近乎無利可圖，資金去化最終還是會回到股市，在外資連續賣超的壓力下，台積電仍只花兩天完成填息，後續上市櫃股東會將定調股利政策，配息行情將成為現階段投資市場關注的重心。

新冠肺炎疫情爆發加上原油價格崩跌，引發金融市場流通性風險增加，促使聯準會緊急降息，並提出量化寬鬆等政策救市，包括南韓、台灣等亞洲主要的央行紛紛跟進。投資專家認為，疫情影響程度已干擾到全球經濟，預期「低利」及「多金」將成常態，待市場恐慌情緒暫緩，有機會造就一波配息行情。

兆豐投顧協理黃國偉指出，近期雖然停損、變現的賣壓沉重，但降息使得資金成本變低，滿手現金遲早還是要找到投資標的，尤其市場資金原本就相對氾濫，重啟量化寬鬆（QE）後，又再釋出更多銀彈，只要歐美疫情逐漸得到控制，預期高配息、高殖利率股將是資金最佳去處。

台股歷經近兩周資金大逃殺後，市值縮水至28.05兆元，主要減碼力道來自外資，今年首季還沒結束，就已提款逾5,000億元，出現近年罕見的急跌走勢，大盤股價淨值比1.2倍，低於過去五年兩個標準差，「潮水退了」之後，投資價值慢慢浮現。

據統計，目前已有不少上市櫃公司公布股利政策，加上近期股價重挫，今年配息、殖利率雙創歷年新高的個股高達125檔之多，凸顯台股高殖利率優勢，後續則有融券強制回補，股東會通過股利配發，配息行情可望凝聚多頭氣勢。

此外，觀察台積電19日除息2.5元，市場原先預期因外資一路倒貨，將影響填息時程。不過，台積電除息首日雖大舉貼息，但股價已回到去年8月起漲點，搭上國安基金啟動時機，僅花兩個交易日就成功填息，代表盤面仍有不少長線投資的買盤伺機而動，選擇在認為評價處在合理區間時「危機入市」。

凱基投顧董事長朱晏民認為，市場為了去槓桿套現，導致資金無視基本面全盤撤出，過程中一定會有股票遭到錯殺，流動性及疫情問題見到初步緩解後，降息、貨幣寬鬆等救市效果將慢慢顯現，有助台股價值面顯現。

電子十哥 身價逾蒸發400億

台股3月天表現慘淡，疫情延燒引爆資金逃殺潮，上市櫃市值跳水，多家電子指標大咖也蒙受其害，合計半導體、光學、組裝廠等「電子十哥」大股東在此波股災中，身價蒸發逾400億元。

外資連11日狂砍台股，累計今年來已把去年全年買超金額全數吐光，市場傳聞，是被動式基金及對沖基金大舉變現，導致不少上市櫃公司股價直直落，尤其大型電子權值股更是外資提款鎖定標的。

據統計，外資今年來在電子類股持股占比下降2個百分點，整體減碼金額逾2,200億元，在面臨龐大的砍倉賣壓下，不僅股民財富縮水，也讓各家電子廠大股東的名目財富蒸發許多。

其中，台積電今年來外資「賣多於買」，持股張數波段賣超已突破40萬張，拖累股價最低來到235.5元，市值一度失守7兆元大關，董事長劉德音持有台積電12,913張，雖占比僅0.05％，但名目上持股價值也減少2.52億元。

鴻海股價波段下跌逾兩成，創辦人郭台銘持股占比近10％，換算帳面價值減少297.74億元，在科技大咖中受影響程度偏高；廣達的林百里、英業達葉國一等人，手中股票也都縮水約數十億元規模。

合計台積電、大立光、鴻海、廣達、英業達、和碩、緯創、宏碁、可成、仁寶等最新公布2月的大股東持股統計，受此波疫情影響，「電子十哥」帳面上身價共蒸發約432億元。

法人指出，新冠肺炎病毒持續延燒，先前由中國大陸封城停工，導致市場原先已經在擔心「斷鏈」情況，又加上歐美疫情大爆發，產業問題更從生產端轉往需求端，衝擊全球景氣，研調機構陸續調降全年智慧機銷售數字，外資調節動作頻頻，未來要觀察下半年能否隨著疫情降溫，出現較大的反彈式需求，帶領電子股「重返榮耀」。