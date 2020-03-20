訂單看到下半年 群聯前景樂觀

群聯（8299）20日召開法說會，董事長潘健成指出，目前並沒有看到有客戶砍單狀況，且歐美日客戶更已經提前預訂下半年貨源，雖然短期因肺炎影響訂單出貨，但一旦疫情結束，可望由5G推動NAND Flash市場發展，對於公司營運前景依舊抱持樂觀態度。



群聯2019年營收創下歷史新高，每股獲利為23.05元，為歷史第三高，群聯董事會也通過每股擬配發現金股利13元。新冠肺炎疫情持續影響市場，群聯20日召開的法說會也以線上會議模式舉行。對於市場後續發展，潘健成指出，第一季公司營運狀況很好，原因在於NAND Flash供需相當緊張，市場訂單持續湧入，雖然2020年前兩月有中國封城延後開工，現在又有歐美疫情緊張，但公司營運策略得當，前期出貨給歐美客戶，現在則移轉到中國大陸市場。



針對歐美客戶概況，潘健成說，歐洲客戶目前可能會暫停幾周大量拉貨，未來不排除美國也會出現相同狀況，但訂單完全沒有被取消，僅是延後出貨，且歐美日客戶現在更擔心疫情結束後，會搶不到NAND Flash貨源，因此現在已經提前下訂下半年訂單，能見度最遠至少到9月，並願意先支付訂金，因此就算庫存天數拉高也不用過度緊張。



從出貨產品類別來看，潘健成指出，記憶體訂單已經開始出現遞延，原因在於飛機停飛、貨運可能因此受到影響，不過受到工業類、醫療及設備類等固態硬碟（SSD）模組訂單需求暴增，預期該類別第二季出貨狀況可望明顯成長。



至於目前正熱的伺服器、資料中心市場。潘健成認為，公司不會跳進去做最高階的市場，因為這領域屬高毛利、高單價市場，公司難以打贏具有成本優勢的記憶體原廠，因此群聯將鎖定非高階市場，並搭配自家NAND Flash控制IC一同出貨，這樣才能夠有競爭優勢。



對於未來記憶體市場展望，潘健成分析，過去曾有數波NAND Flash缺貨需求，從一開始的數位相機、隨身碟到後來的iPod、iPhone，以及近年的記憶體製程轉換，未來5G可望帶動基礎建設、伺服器及消費終端等容量提升，有機會再度引發缺貨。