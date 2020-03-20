台股市值 1周蒸發2.71兆元

台股今天大漲552.75點，創歷史第2大漲點，但周線仍下跌894.78點，上市公司一周市值蒸發新台幣2.71兆元。台灣證券交易所呼籲，投資人回歸理性及長期投資。

加權指數今天收在9,234.09點，大漲552.75點，漲幅6.37%，較上周五（13日）的10,128.87點下跌894.78點，跌幅約為8.83%。今天全體上市公司總市值為新台幣28兆850.77億元，較上周五市值30兆7,964.71億元減少2兆7,113.94億元，減幅約為8.8%。

證交所表示，近期國際金融情勢受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，證券市場巨幅波動，上市公司2月累計營收也因中國各地停工影響，較去年同期衰退7.76%。但台灣上市公司基本面佳，獲利能力及流動性穩健，且目前中國復工情況持續好轉。

證交所鼓勵上市公司舉辦法人說明會，對投資人說明營運狀況，以增進資訊透明度及提升投資信心，也請投資人留意上市公司於3月底前公告108年度財務報告，以瞭解上市公司營運績效，聚焦產業基本面，回歸理性及長期投資。

近期上市公司持續公告108年度財務狀況，上市公司已公告108年度獲利者，其中每股盈餘超過10元計有24家，投資人可持續關注。

證交所強調，上市公司殖利率高，適合投資人長期投資，為因應疫情對經濟造成的衝擊，近期央行已宣布降息，且美國聯準會已緊急啟動兩次降息機制，並宣布推出量化寬鬆政策，全球主要金融市場走向低利率時代。

不過，台灣上市公司多年來現金股利殖利率約3.08至4.52%，且自105年度起每年上市公司發放股利總金額逐年成長，每年均超過1.1兆元，殖利率優於日本、香港、上海等鄰近市場，凸顯台灣市場高現金殖利率優勢，適合長期投資。

證交所統計，今年已公告上市公司擬發放現金股利者計328家，每股股利超過2元以上者計有154家，其中超過10元以上者包括旭隼、國巨、華碩、麗豐-KY、長華、祥碩、儒鴻及億豐。

（中央社）