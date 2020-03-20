3月20日一分鐘強弱勢股

3月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

矽力-KY

(6415)

10.00

受惠大陸轉單，去年獲利創新高，今年營收更可望年增三成

大立光

(3008)

10.00

5千億元國安基金啟動護盤，指標股紛紛自低檔強勢反彈

華通

(2313)

10.00

大陸手機廠有序復工下，5G手機出貨量可望自Q2起逐步增溫

泰碩

(3338)

10.00

大陸加速5G基地台建設步伐，相關供應鏈業績可望吃補

玉山金

(2884)

10.00

進軍東南亞跨境支付市場，加上股價負乖離過大，跌深反彈

新日興

(3376)

9.99

市場需求穩健成長，隨產能利用率持續提升下，Q2業績可期

家登

(3680)

9.99

去年每股盈餘達3.25元，創歷史新高，股價強勢攻上漲停板

旺宏

(2337)

9.98

恐慌下殺過後，政府投入銀彈救市，跌深的電子股全線反彈

嘉澤

(3533)

9.98

無畏新冠肺炎疫情衝擊，伺服器需求穩健成長，營運看俏

穩懋

(3105)

9.97

股價短線跌深，20日內資進場低接，終場成功收復200元大關

製表：柯宗沅

3月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

三洋紡

(1472)

9.80

財務長辭任外，空頭市場導致融資大減，高融資股賣壓沉重

三發地產

(9946)

9.73

董事家庭內鬨、公司內控缺失及財報未如期公告等利空頻傳

國票金

(2889)

8.57

19日逆勢大漲逃過股災，20日卻出現帶量補跌，失守票面價

智伸科

(4551)

8.02

特斯拉紐約廠暫時停產，股價20日由紅翻黑，連11日走跌

鈺太

(6679)

7.32

盤中一度收復百元關卡，但法人持續賣超下，終場由紅翻黑

毛寶

(1732)

6.93

股價早盤創波段新高後，調節賣壓出籠，回測5日線及月線

美利達

(9914)

5.47

傳統淡季及疫情干擾，營運有壓，20日再度帶量重挫

立凱-KY

(5227)

4.50

股價一路走跌，外資連兩日買超仍無法煞車，持續探底

創見

(2451)

4.48

外資賣壓未歇，20日尾盤向下甩尾，未能站穩年線

樺晟

(3202)

4.21

遭列處置股，加上自結2月每股虧損0.01元，雙重利空打擊

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組

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