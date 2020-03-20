3月20日一分鐘強弱勢股
3月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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矽力-KY
(6415)
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10.00
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受惠大陸轉單，去年獲利創新高，今年營收更可望年增三成
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大立光
(3008)
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10.00
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5千億元國安基金啟動護盤，指標股紛紛自低檔強勢反彈
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華通
(2313)
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10.00
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大陸手機廠有序復工下，5G手機出貨量可望自Q2起逐步增溫
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泰碩
(3338)
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10.00
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大陸加速5G基地台建設步伐，相關供應鏈業績可望吃補
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玉山金
(2884)
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10.00
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進軍東南亞跨境支付市場，加上股價負乖離過大，跌深反彈
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新日興
(3376)
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9.99
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市場需求穩健成長，隨產能利用率持續提升下，Q2業績可期
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家登
(3680)
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9.99
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去年每股盈餘達3.25元，創歷史新高，股價強勢攻上漲停板
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旺宏
(2337)
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9.98
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恐慌下殺過後，政府投入銀彈救市，跌深的電子股全線反彈
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嘉澤
(3533)
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9.98
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無畏新冠肺炎疫情衝擊，伺服器需求穩健成長，營運看俏
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穩懋
(3105)
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9.97
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股價短線跌深，20日內資進場低接，終場成功收復200元大關
製表：柯宗沅
3月20日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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三洋紡
(1472)
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9.80
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財務長辭任外，空頭市場導致融資大減，高融資股賣壓沉重
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三發地產
(9946)
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9.73
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董事家庭內鬨、公司內控缺失及財報未如期公告等利空頻傳
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國票金
(2889)
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8.57
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19日逆勢大漲逃過股災，20日卻出現帶量補跌，失守票面價
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智伸科
(4551)
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8.02
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特斯拉紐約廠暫時停產，股價20日由紅翻黑，連11日走跌
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鈺太
(6679)
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7.32
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盤中一度收復百元關卡，但法人持續賣超下，終場由紅翻黑
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毛寶
(1732)
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6.93
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股價早盤創波段新高後，調節賣壓出籠，回測5日線及月線
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美利達
(9914)
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5.47
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傳統淡季及疫情干擾，營運有壓，20日再度帶量重挫
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立凱-KY
(5227)
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4.50
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股價一路走跌，外資連兩日買超仍無法煞車，持續探底
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創見
(2451)
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4.48
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外資賣壓未歇，20日尾盤向下甩尾，未能站穩年線
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樺晟
(3202)
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4.21
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遭列處置股，加上自結2月每股虧損0.01元，雙重利空打擊
製表：柯宗沅
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