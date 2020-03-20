國家隊掃「疫」 台股噴漲552點登高9234

受惠國安基金宣示進場，率國家隊法人力挺台股，加上美股周四上下大震盪後回穩，與央行降息釋出資金激勵下，台股短線反彈呈大噴發榮景，上市櫃計逾330檔高掛漲停板，顯示短多追價意願回升，大盤終場從8700點起連過六大關，成功收復10年線與9千點。

另外，新台幣兌美元匯價也一掃昨大貶逾2角陰霾，在今早匯市盤中一度大漲逾2角，迄午盤暫報30.348，仍強升1.58角，呈現股匯雙雙狂飆榮景。

美股回穩挹注亞股多頭回神，除台股大漲6.37%外，迄台北時間下午2時，南韓股市也飆漲5.38%；港股大漲564點，上漲2.6%；菲律賓、馬來西亞、泰國、印度與新加坡等市場，也分別勁彈3.36%、3.01%、2.63%、1.31%及0.63%。匯市方面，除泰銖與印尼盾兌美元匯率仍弱勢外，餘日圓、韓圜、馬來幣與新元等，也多強勢升值。

台股周五在台積電、股王大立光與鴻海等領軍開高之後不回頭，重量級權值除台灣大微挫之外，餘台塑四寶、國泰金、中華電、兆豐金、日月光投控、中鋼、富邦金、第一金、中信金、廣達、仁寶、聯電、友達、群創、台泥、統一、遠東新、亞泥、和碩、聯發科、南亞科、長榮航、華航、長榮及台達電等，都站在多方。

大盤短線雖暫回神，但上檔包括10日線、月線、季線、半年線與年線之反壓仍相對沈重，加上全球新冠肺炎疫情何時予有效掌控，還在未定之天，使下周續彈之路，逐漸進入大震盪格局難免，唯只要國安基金在旁護持，及美股修正之路不再惡化，則個股依題材向上尋求突破架構，不必過分看淡。

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