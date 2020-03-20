散戶破涕為笑 國安基金救市百檔暴漲
台股今（20日）加權股價指數收盤報9234.09點，大漲552.75點，漲幅6.37％，成交量為2340.27億。
據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：
台股上市股今漲幅較大逾百檔，前21皆漲停，前10名為玉山金 (2884)、泰碩 (3338)、訊映 (4155)、中鴻 (2014)、大立光 (3008)、鈞寶 (6155)、華通 (2313)、華電 (1603)、鈞興-KY (4571)及鼎炫-KY (8499)。
今日有13檔超過5％跌幅，跌幅前10名有東華 (1418)、三洋紡 (1472)、三發地產 (9946)、正峰新 (1538)、統懋 (2434)、國票金 (2889)、智伸科 (4551)、天瀚 (6225)、川飛 (1516)及鈞泰 (6131)。
上市成交量前10名個股為群創 (3481)、玉山金 (2884)、聯電 (2303)、台積電 (2330)、友達 (2409)、中信金 (2891)、新光金 (2888)、鴻海 (2317)、元大高股息 (0056)及台新金 (2887)。
上櫃有百檔股票有5％漲幅，其中前18檔皆為漲停，前10名為東生華 (8432)、達邦蛋白 (6578)、特昇-KY (6616)、建錩 (5014)、新揚科 (3144)、晟德 (4123)、均豪 (5443)、得利影 (6144)、熱映 (3373)及旭軟 (3390)。
今日上櫃有14檔股票有5％以上的大跌，前10檔為合世 (1781)跌停，世紀 (5314)、兆遠 (4944)、系通 (5348)、勝昱 (4304)、康聯訊 (3672)、環瑞醫 (4198)、劍湖山 (5701)、牧東 (4950)及凱柏實業 (3073)。
上櫃成交量前10名個股為原相 (3227)、世界 (5347)、威剛 (3260)、中美晶 (5483)、穩懋 (3105)、漢磊 (3707)、雙鴻 (3324)、宏捷科 (8086)、合晶 (6182)及元太 (8069)。