上市、櫃企業營運快報

今(3/20)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.台灣櫻花(9911)2019年營收及獲利雙創新高，全年營收62.98億，年增5.2%。營業利益9.57億，成長15.4%，稅後淨利8.89億，EPS 4.06元，成長11%。

2.國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）公布去年年度財報，年度集團合併營收約23.75億元，與2018年16.35億元相比成長約45％；毛利率為31％，前一年為23％；稅後淨利為新台幣2.35億元，較前一年0.2億元上升1053％，EPS 3.25元。

3.今年爆發的新冠肺炎疫情，紅木-KY(8426)說，疫情導致消費端全面緊縮，影響所及造成品牌客戶展店遞延、改裝計畫趨緩，預期將讓上半年度整體業績較原本預期的衰退。

紅木強調，今年除深耕原品牌客戶外，持續拓展新品牌客戶及開拓新業務，不過未來營收、獲利的成長動能端視本次疫情的影響程度而定。

4.直播平台17 Media在2019年開始推動轉型，在這段期間，除了台灣DAU較2018年大幅度成長，全球全球市場同步躍進，為加大轉型力道，17Media快速抓緊遠距內容消費趨勢。

廣邀專業素人解放藝術天分，並進一步力邀歐美遊戲製作團隊，讓17 Media成為敢秀、能秀，在天涯海角找知音的大舞台，打造全球「斜槓娛樂經濟學」。

5.玻璃薄化廠悅城（6405）董事會通過每股配息0.5元，其中盈餘分配之現金股利0.1元，法定盈餘公積、資本公積發放之現金0.4元。20日悅城股價開低走高，午盤上漲約2.53％，均價約10元。

6.玉山金(2884)旗下玉山銀行與東南亞Razer Fintech合作，連結旗下第三方支付平台Razer Merchant Services(簡稱RMS)打造雙向跨境支付服務，提供台灣消費者以多元便利的支付方式購買全球電商的數位服務或實體商品，同時也提供台灣商戶或賣家外銷東南亞市場，透過RMS收款並將帳戶餘額提回台灣，與台灣企業共創新商機。

7.繼大直美麗新廣場首開第一槍，預計本月23日起實施縮短營業時間，誠品站前店亦傳出自4月1日起縮短營業時間，台北車站商圈因新冠肺炎疫情衝擊，觀光客人流大減，在預期政府禁止境外人士入台可能更顯空盪情況下，誠品站前店及捷運店將自4月1日起縮短營業時間，上午延後半小時開店、晚上提前一小時閉店。

8.高科技系統整合廠漢科去年每股純益新台幣2.61元，本益比不到8倍，董事會決議今天起買回3000張庫藏股，為7年多來首度實施庫藏股。

受半導體產業景氣趨緩影響，漢科去年營收滑落至27.53億元，年減約26%，不過，稅後淨利仍維持1.9億元水準，每股純益2.61元。

9.臺灣港務港勤公司委託高鼎遊艇股份有限公司新造的「140m非自航式平台駁船」20日上午在高鼎遊艇股份有限公司新高廠舉行下水典禮，可望於年中投入營運。

10.華友聯開發（1436）去年營收20.74億元，20日召開董事會決議，擬配發現金股息2.50元，同時，在今年1月15日完成發行第一次有擔保可轉換公司債（ECB）之後，董事會也通過將再發行第二檔ECB，發行總面額上限10億元，用以償還銀行貸款。

11.隨著新冠肺炎疫情持續延燒，歐美全境擴散、全球病例暴增，大量留學生陸續返台，以及台灣即日起禁止非本國籍者入境，入境者全數須進行居家檢疫14天，全台防疫旅館住房大爆滿。為搶搭防疫商機，台中多家飯店業者針對檢疫親屬，推出友善住房專案。

12.台灣大哥大參與教育部「防疫居家學習計劃」，將提供1萬個15天免費吃到飽門號，由教育部統籌分配，幫助弱勢學生在防疫期間線上學習不間斷，數位助力防疫，居家學習不間斷。

13.受新冠肺炎疫情影響，許多民眾降低外出意願，宅在家的Lifestyle也成為當下最時尚的生活模式，東森購物21日首度推出「會員守護日」，多項食品、小家電與保健食品最低下殺1折。