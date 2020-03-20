美股回神+國安基金護盤 台股早盤觸9千關

5,000億元規模的國安基金宣布進場護盤，央行降息一碼，金管會祭出禁空令，台股20日開盤135點，開在8,816.86點，之後一路向上勁彈，加權指數在開盤後未幾，即暴漲逾300點，觸及9千點大關；另外，台積電（2330）開在258.5，上漲10.5元，受惠台積電登高一呼，台股加權指數早盤持穩站在8,900點之上。

美國聯準會宣布支持貨幣市場基金、並將美元流動性交換機制的合作國家擴增九國，再加上歐洲央行祭出量化寬鬆貨幣政策、油價暴漲，終於帶動美國四大指數19日反彈，由科技、能源類股領軍攀高。

仲英財富管理投資長陳唯泰指出， 融資餘額降至千億元以下新低、中小型股跌停融資斷頭出場、外資期貨淨多單增加，多頭避險，加上指數與季線負乖離過大，各項條件支持反彈，但何時是底部仍難預測，國安基金19日起進場，預期市場會有人進場搶短。

元富投顧指出，隨著疫情全球蔓延，國際股市腥風血雨，台股三王再創波段新低點，外資短線對台股屬偏空操作。從技術面來觀察，台股呈現破底格局，空頭排列，等待外資賣超收手才有機會止跌回穩，可觀察權值股台積電、大立光、鴻海。

短線上市和上櫃指數均進入系統性風險，由於疫情影響層面不斷擴大，國際股市仍不穩定，台股應該多看少做，保守為宜。